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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸31天來首見本土病例　西安1醫護疑隔離區感染

▲▼ 西安,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／視覺中國）

▲西安市第八醫院實行封閉式管理，現場拉起布條。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸時隔31天後再現新冠肺炎本土病例，陝西西安18日通報1例本土確診，患者為收治新冠肺炎的定點醫院的一名檢驗師。當局立即開展大規模採檢，截至18日晚間8時，已檢測3090人全部陰性，行動仍在進行中。

據陝西省衛健委18日通報，當日淩晨，西安市報告1例封閉隔離病區本土確診病例。確診病例劉某是西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

該病例3日核酸檢測陰性，4日進入封閉隔離病區後，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸；11日每週例行核酸檢測陰性，截至16日每日監測體溫均正常。

然而患者17日8時35分，出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，核酸檢測結果可疑。當日省、市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果均為陽性。經省市聯合專家組會診，18日淩晨診斷為新冠肺炎確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。

▲▼ 西安,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／視覺中國）

▲現場情況。（圖／視覺中國）

經省市專家組初步研判，該病例是在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染，同批次工作人員4日以來均在封閉隔離狀態下工作和生活，目前核酸檢測結果均為陰性，已全部落實隔離醫學觀察措施，對其工作、生活場所已落實環境採樣、封閉隔離、終末消毒等防控措施。

西安市第八醫院一名工作人員表示，受上級部門要求，目前醫院因防控需要已經停診。

通報稱，西安市第八醫院病例出現後，當局第一時間對醫院工作人員及家屬、就診患者及其陪護人員進行核酸檢測；截至18日晚間8時，已檢測3090人，結果全部陰性，核酸採樣檢測仍在進行中。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸多地已開展疫苗接種。（圖／CFP）

據大陸國家衛健委今（19）早最新通報，3月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例10例（上海5例，廣東3例，天津1例，湖南1例），本土病例1例（在陝西）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例16例，解除醫學觀察的密切接觸者696人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例162例（無重症病例），現有疑似病例4例。累計確診病例5179例，累計治癒出院病例5017例，無死亡病例。

截至18日24時，現有確診病例164例（無重症病例），累計治癒出院病例85283例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90083例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者984534人，尚在醫學觀察的密切接觸者3552人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者5例（均為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察14例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者252例（均為境外輸入）。

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