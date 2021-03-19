環團指承諾麥寮電廠改燃氣　李進勇：牽涉公投內容不便評論

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

環保團體日前指控，中選會主委李進勇在雲林縣長任內，曾承諾麥寮電廠2025年全面改燃氣。對此，李進勇19日表示，相關議題因為牽涉到一些公投案的內容，站在中選會的立場，他不方便就這部分作出任何評論。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃15日召開記者會指出，2017年六輕麥寮電廠董事長陳寶郎和時任雲林縣長的李進勇簽署能源轉型備忘錄，承諾2025麥寮電廠從燃煤轉為天然氣，「過去中選會主委李進勇在雲林縣長任內的承諾，人民還在癡癡等」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。

李進勇會前受訪時表示，相關議題因為牽涉到一些公投案的內容，站在中選會的立場，他不方便就這部分作出任何評論。

此外，有關環保團體18日將逾70萬份「珍愛藻礁」公投案連署書送往中選會，李進勇則說，中選會依法處理，在昨天收件之後，會在60天內完成查對，結果如果符合法律規定，就會在5月27日正式公告。

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