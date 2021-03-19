　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

▲台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，台南市政府開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1位2歲女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，並疑用橡皮筋虐傷，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，情緒極度不穩定，台南市社會局、教育局派員稽查，依違反兒權法、園方不當管教、師生比不符、未依規定編班等缺失共罰10萬5000元之罰鍰。

女童母親表示，2月4日下午近4時，女童阿嬤在幼兒園門口等著接女童放學，女童看到阿嬤就開始哭，一路上女童一直抱著阿嬤，哭著說「怕怕、痛痛」，當時阿嬤沒多想，只是安撫著女童。

▲台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，台南市政府開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

女童母親說，到了要洗澡時，女童不讓阿嬤脫衣服，開始爆哭大喊「手好痛痛，不要、不要」，阿嬤不斷安撫後，才將女童衣服脫下，赫然發現女童雙手腕內側有傷，趕緊拍照傳給女童母親看，女童母親當下心疼之極，難過地落淚。

女童母親詢問老師女童怎麼受傷的，老師先是說應該是玩單槓弄傷的，後又改口指應是在外面（教室外）玩的時候弄傷的，女童母親問老師，女童受傷都沒哭嗎？老師回，「沒哭」；女童母親表示，不可能，她女兒很怕痛，一點小傷就會大哭，那樣的瘀傷，女童不可能沒哭。

2月5日上午，幼兒園郭姓行政人員電話與女童母親通話時，說女童手上的傷應是「汗疹」，女童母親當下怒斥：「妳當我是三歲小孩嗎？那樣的瘀傷，竟瞎掰是汗疹」；5日女童母親帶女童去奇美醫院驗傷，下午持驗傷單向警方報案並對幼兒園提告。

▲台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，台南市政府開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，女童是單親家庭，事發後疑似出現創傷後壓力症候群，情緒不穩定，時常沒來由地哭鬧，或是爆哭、亂摔東西，睡覺也會突然驚醒大哭，女童母親為照顧女兒，已好幾天無法擺攤做生意，女童母親相當擔憂，接下來生活會出問題，她希望警方查出真相，還給她一個公道。

台南市教育局卓對本案指出，有關家長於2月4日反映幼兒手腕有紅色傷痕，疑似遭教保員不當對待，教育局和社會局於2月5日即到園調查。針對該教保員之行為，社會局業依違反兒權法第49條裁罰6萬元，教育局也針對園方管理疏失（包括不當管教、師生比不符、未依規定編班等缺失）併處4萬5000元之罰鍰，共罰10萬5千元。

▲台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，台南市政府開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局可以理解家長對本案應儘快處理的期待，因此依法定程序在社會局裁處行為人後，已於2月底立即召開「教保機構不適任教保人員及其他服務人員認定委員會」，委員組成包括學界、法界、醫界、社政及家長團體等公正人士，因會中委員認為目前從事證及相關人員證詞，尚缺乏幼兒手腕受傷原因可連結行為人的直接證據，尤其審認不得擔任教保人員期間涉及當事人工作權保障，因此決定另組調查小組進行縝密調查，以求週延。

教育局重申，虐童零容忍是市府既定政策，任何不當管教或虐童案件一定會從嚴論處。本案不適任教保人員認定委員會既已決定組小組進行調查，教育局自當尊重其決定，但會持續追蹤並追究責任。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼

ET快訊
蝦皮取消訂單「撿回1251萬」　律師揭1關鍵：看準了才敢賴皮
影片曝！18歲男無照開賓士撞死違規騎士　重機滑行50m狂噴火
兒子「幾乎不用3C」小二就戴眼鏡！ 伊萊媽自責：明明已經很注
快訊／《皇后的品格》女星宣布結婚！對象是「大7歲單眼皮男星」
「鮭魚之亂」前本來就有人叫鮭魚！徐國勇曝真實人數

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

挺鳳梨！台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

增菘瑋胞弟領軍　南投青少棒隊勇奪全原運季軍

台中2碩士麻吉改名「鮭魚思密達」　區公所嗆聲：我高學歷！

視察五月天演唱會交管及防疫措施　黃偉哲籲配合規範享受台南之旅

啟運外銷日本　黃偉哲：有信心讓台灣鳳梨被日本民眾一掃而空

民眾爆料溝渠隊用自來水沖洗水溝！？　環保局：水情嚴峻已減少使用

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

挺鳳梨！台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

增菘瑋胞弟領軍　南投青少棒隊勇奪全原運季軍

台中2碩士麻吉改名「鮭魚思密達」　區公所嗆聲：我高學歷！

視察五月天演唱會交管及防疫措施　黃偉哲籲配合規範享受台南之旅

啟運外銷日本　黃偉哲：有信心讓台灣鳳梨被日本民眾一掃而空

民眾爆料溝渠隊用自來水沖洗水溝！？　環保局：水情嚴峻已減少使用

忍3年淚控《以你名字》男星「拿馬鞭打她」性侵4hrs！警證實：列嫌疑人

天降飛椅擊頭莫名挨打　他一還手吃罰單噴4千：靠這招賺回

屏東男開車撞加油站被控肇逃　他現身自稱:患重聽引誤會　　

哈利王子婚禮當天惹哭凱特！　前女友目睹「決定徹底分手」原因曝

蔡依林深夜拋驚喜！　無預警PO「國際巨星」合照...網全暴動

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

萌翻了！三麗鷗5大明星小夥伴　變身不同口味超Q軟糖造型悠遊卡

少年被「狂轉14圈」推下泳池　惡友只顧哈哈笑手機拍他昏死畫面

維密最大危機！「內衣界巴菲特」83歲創辦人宣布離開集團

蝦皮取消訂單「撿回1251萬」　律師揭1關鍵：看準了才敢賴皮！

地方熱門新聞

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

即／國軍CM21裝甲車翻覆　馬祖南竿5官兵送醫

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

台南警阻集體烤雞！騎車上班嗅到「怪怪的」

何明德行善團爆吞款4億待查　嘉義市嘉邑行善團切割

養生館暗門查獲色情交易

田中公所風雨球場傳弊案　帶回10多人偵訊

大咖藝人聚後山 「愛在4月天」演唱會移師花蓮

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

內埔警「快打部隊」實警演練逼真　民眾圍觀　

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘

更多熱門

相關新聞

3歲萌娃餓死　生母協助裝箱棄屍：會收乾淨

3歲萌娃餓死　生母協助裝箱棄屍：會收乾淨

南韓慶尚北道龜尾市年僅3歲的女童，今年2月慘遭「母親」（實際為胞姊）金姓女子遺棄家中餓死多日，等到屍體被「外婆」（實際為生母）石姓女子發現時，已呈現半腐爛狀態，警方今（18）日公佈調查結果證實，石女一度有將女童遺體裝箱棄屍的念頭，且還曾致電告知金女，承諾「會收拾乾淨」。

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！

3歲餓死女童「生母」石女長相曝光！

雲林媽媽驚爆1歲女兒會嚼菸...公公教的！

雲林媽媽驚爆1歲女兒會嚼菸...公公教的！

卡車超載生雞糞飄異味　警開罰原車押返

卡車超載生雞糞飄異味　警開罰原車押返

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

遠雄人龍買屋恐遭罰2500萬　區域客曝盛況將不只一場

關鍵字：

女童橡皮筋虐傷台南市政府開罰

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面