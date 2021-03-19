台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

▲台南1位2歲女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，並疑用橡皮筋虐傷，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，情緒極度不穩定，台南市社會局、教育局派員稽查，依違反兒權法、園方不當管教、師生比不符、未依規定編班等缺失共罰10萬5000元之罰鍰。

女童母親表示，2月4日下午近4時，女童阿嬤在幼兒園門口等著接女童放學，女童看到阿嬤就開始哭，一路上女童一直抱著阿嬤，哭著說「怕怕、痛痛」，當時阿嬤沒多想，只是安撫著女童。

女童母親說，到了要洗澡時，女童不讓阿嬤脫衣服，開始爆哭大喊「手好痛痛，不要、不要」，阿嬤不斷安撫後，才將女童衣服脫下，赫然發現女童雙手腕內側有傷，趕緊拍照傳給女童母親看，女童母親當下心疼之極，難過地落淚。

女童母親詢問老師女童怎麼受傷的，老師先是說應該是玩單槓弄傷的，後又改口指應是在外面（教室外）玩的時候弄傷的，女童母親問老師，女童受傷都沒哭嗎？老師回，「沒哭」；女童母親表示，不可能，她女兒很怕痛，一點小傷就會大哭，那樣的瘀傷，女童不可能沒哭。

2月5日上午，幼兒園郭姓行政人員電話與女童母親通話時，說女童手上的傷應是「汗疹」，女童母親當下怒斥：「妳當我是三歲小孩嗎？那樣的瘀傷，竟瞎掰是汗疹」；5日女童母親帶女童去奇美醫院驗傷，下午持驗傷單向警方報案並對幼兒園提告。

據了解，女童是單親家庭，事發後疑似出現創傷後壓力症候群，情緒不穩定，時常沒來由地哭鬧，或是爆哭、亂摔東西，睡覺也會突然驚醒大哭，女童母親為照顧女兒，已好幾天無法擺攤做生意，女童母親相當擔憂，接下來生活會出問題，她希望警方查出真相，還給她一個公道。

台南市教育局卓對本案指出，有關家長於2月4日反映幼兒手腕有紅色傷痕，疑似遭教保員不當對待，教育局和社會局於2月5日即到園調查。針對該教保員之行為，社會局業依違反兒權法第49條裁罰6萬元，教育局也針對園方管理疏失（包括不當管教、師生比不符、未依規定編班等缺失）併處4萬5000元之罰鍰，共罰10萬5千元。

教育局可以理解家長對本案應儘快處理的期待，因此依法定程序在社會局裁處行為人後，已於2月底立即召開「教保機構不適任教保人員及其他服務人員認定委員會」，委員組成包括學界、法界、醫界、社政及家長團體等公正人士，因會中委員認為目前從事證及相關人員證詞，尚缺乏幼兒手腕受傷原因可連結行為人的直接證據，尤其審認不得擔任教保人員期間涉及當事人工作權保障，因此決定另組調查小組進行縝密調查，以求週延。

教育局重申，虐童零容忍是市府既定政策，任何不當管教或虐童案件一定會從嚴論處。本案不適任教保人員認定委員會既已決定組小組進行調查，教育局自當尊重其決定，但會持續追蹤並追究責任。

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