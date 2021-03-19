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24歲女如廁產子！秒掐死丟垃圾桶　冷回：不願生活被打擾

▲▼飯店,生小孩,棄嬰,上海。（圖／翻攝網易新聞）

▲上海一名24歲李姓女子，產下女嬰後便將她殺害棄屍。（圖／翻攝網易新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸上海一名24歲李姓女子，去年6月在飯店廁所內獨自產下一名女嬰，由於害怕讓家人知道，情急之下竟將女嬰掐死，用塑膠袋包裹後再扔到附近的垃圾站內。近日，上海青浦區檢察院也對李女提起公訴，建議判處14年以上15年以下有期徒刑。

綜合陸媒報導，李女在2019年11月發現自己生理期已經兩個月沒來，她意識到自己可能懷孕，買了驗孕棒才發現中獎。但時常流連酒吧的她，曾和多名男子共度春宵，根本不記得孩子的爸爸是誰，由於害怕讓家人知道，她只好將事情一直拖著，決定走一步算一步，也不知道自己的預產期。

隔年6月，她入住上海一間飯店，沒想到隔天早上5點起床上廁所時，突然感受到腹部劇烈陣痛，才發現羊水破了即將生產，她獨自在房間內的馬桶上，忍痛咬緊牙關，數十分鐘後順利誕下一名女嬰。這時一聽到孩子哭聲的她，心想「決不能讓人知道這個孩子，不能讓她打擾我的生活」，自行剪斷臍帶後，便出手將孩子掐死。

▲▼飯店,生小孩,棄嬰,上海。（圖／翻攝網易新聞）

▲李女將孩子丟棄在付近的垃圾回收站。（圖／翻攝網易新聞）

隨後，李女連忙請友人拿來大量的衛生棉與塑膠袋，再將身上的衣服脫下包裹孩子，最後拎著女嬰到樓下的垃圾回收站丟棄。直到當天清潔工打掃時發現女嬰的屍體，這起事件才曝光。

李女此舉已觸犯故意殺人罪，加上被害人又是她的親生女兒，得從重處罰。近日，上海市青浦區檢察院對本案提起公訴，依法追究她的刑責，建議判處14年以上15年以下有期徒刑。

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