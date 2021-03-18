首批AZ疫苗開打倒數！今完成封緘「放行畫面曝光」

▲首批AZ疫苗確認貼標數量、 完成封緘作業、放行疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內首批AZ疫苗昨（17）日通過檢驗，衛福部長陳時中表示最快下週一（3/22）開打，不過實際開打時間還需等待19日專家會議結論；食品藥物管理署今（18）早到倉庫完成封緘作業，疫苗正式放行畫面曝光。





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▲▼食藥署今早執行首批AZ疫苗封緘作業，赴倉儲並檢查冷藏室溫度（上）、檢查先前封存疫苗、 拆除封條並再次核對批號數量（下）。（圖／指揮中心提供）

我方於3月3日取得首批阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司自韓國輸入新冠疫苗，食藥署隨即展開檢驗封緘工作，每批疫苗會依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度(pH值)、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗，另依據我國中華藥典疫苗類產品個論規定加驗異常毒性試驗。

陳時中17日晚間宣布首批疫苗過關，總計116,500劑經審查與檢驗並核發封緘證明書，今18日上午赴倉儲查訖封緘放行，也就是幫通過檢驗的疫苗貼上標籤，代表這批疫苗正式可以提供國內使用。

▲▼食藥署今早執行首批AZ疫苗封緘作業，交付藥物檢查證並監督黏貼作業。（圖／指揮中心提供）

然而近期AZ疫苗接種後血栓事件頻傳，何時開打還有待指揮中心明日專家會議，發言人莊人祥表示，專家會議將檢視歐盟藥品管理局（EMA）對AZ疫苗提出的安全性資料並進行討論，才會決定3月22號是否開打，當然配會提前展開配送。

至於接種點，莊人祥說，第一優先接種對象為醫事人員，其中專責醫院醫事人員為最優先，目前調查全台專責醫院有500人以上有意願接種，該院就會選為第一批疫苗供應接種醫院，目前共有57家，每個縣市至少有1家，也就是說，這57家除了供給該院醫事人員施打，也會提供鄰近醫事人員接種，衛生人員都已經掌握名單，安排上沒有問題。