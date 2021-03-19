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高市議長曾麗燕涉詐助理費200萬交保　胞妹聲押

▲▼高雄市議長補選宣誓就職_曾麗燕_李乾龍 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨籍高雄市議長曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

文／中央社記者王淑芬高雄19日電

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌不實申報助理費，被以貪污罪被告身分傳喚到案，19日凌晨經檢方複訊，諭令曾麗燕以新台幣200萬元交保候傳，至於協助她經手助理費的胞妹則被檢方聲請羈押。

曾麗燕陷助理費案，18日一早高雄地檢署指揮調查局南部機動站搜索，並帶回曾麗燕及她的胞弟、胞妹、助理等14人到案說明以釐清案情，直到晚上10時許，曾麗燕等人陸續被移送地檢署複訊，她的胞弟曾華富以涉貪污治罪條例10萬元交保，吳姓助理5萬元交保等。

19日凌晨，檢方裁定曾麗燕200萬元交保；至於協助曾麗燕經手助理費的胞妹曾麗鴻於檢方訊問時，被認定疑有申報不實、供詞避重就輕之嫌，擔心她有串證之虞，檢方向法院聲請羈押。

曾麗燕歷經長時間的訊問，凌晨在家人協助辦妥交保後，神情疲憊，一度激動啜泣，面對媒體詢問相關案情未做回應，快速離開地檢署。

據了解，曾麗燕被指自民國99年起涉不實申報助理費，檢調約談曾麗燕及她的胞妹、胞弟、助理等人，她的先生、前立委林宏宗也被以證人身分約談。

曾麗燕是去年前高市議長許崑源墜樓身亡，由市議會於7月底改選當選議長。

關切曾麗燕案情，國民黨市議員曾俊傑、國民黨高雄市黨部主委李哲華及多名議會行政人員從18日晚上在地檢署外守候給她送暖，直到19日凌晨她交保才陪同離開。

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