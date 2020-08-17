陳其邁創雙低紀錄　議長曾麗燕先下馬威：絕不讓高雄走回頭路

▲陳其邁補選當選高雄市長，同時創下雙低紀錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長補選15日塵埃落定，由民進黨陳其邁當選。市議長曾麗燕16日質疑，陳其邁創下縣市合併後市長投票率、得票率雙低紀錄，民意代表性恐有不足，議會將發揮監督力量，絕不讓高雄走回頭路。

曾麗燕透過議會新聞稿指出，高雄市長補選投票率41.83％，儘管陳其邁拿下7成得票率，仍創下縣市合併以來得票數最低紀錄，議會一定會善盡職責監督，盼陳其邁市長聆聽基層心聲，尊重議會的民意代表性。

▲高雄市議會議長曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

曾麗燕表示，陳其邁上任後第一個重任就是籌編110年度地方總預算案，但其久居中央要職，能否掌握地方民意與建設需求，難免令人憂心，因此她建議陳市長努力做好功課。

曾麗燕強調，站在議會立場，捍衛市民福祉，議會不分黨派，定會堅守議員職權、發揮監督力量，促進高雄進步。

▲陳其邁回應，會更柔軟、謙虛來面對議會質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

面對「朝小野大」的府會局面，陳其邁16日下午謝票時也回應，市民投票選出新的市長人選，或許先前各自有不同的支持對象或黨派，但這些紛擾已經過去，只要市府努力、認真做事，他有信心能不分黨派獲得議會支持。

陳其邁表示，無論是市府團隊，還是議會，即便作法有些差異，但理想目標都是希望高雄進步，屆時會用柔軟、謙虛的態度來面對質詢。他補充，自己過去也擔任民意代表很長一段時間，他會請局處首長多聽意見的意見，回應民意期待。

前議長許崑源逝世後，曾麗燕7月底補選當選議長，與陳其邁一樣都是補選當選，所以府會未來如何互動，格外受到外界關注。

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