風雨球場涉弊！田中公所及廠商遭搜索　帶回10多人偵訊

▲田中鎮公所因為風雨球場遭到檢調搜索。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮公所2020年7月初才竣工啟用的「風雨球場」，傳出疑似工程採購弊案，發生有圖利廠商與索取回扣等不法事件！18日上午檢調兵分多路前往公所及廠商住處進行搜索，目前得知已經傳訊10多人到案調查偵訊中。

據了解，彰化地檢署接獲舉報後，18日上午由承辦檢察官大動作指揮廉政署、政風與警調人員，兵分多路分別前往田中鎮公所、工程廠商以及相關人員的住處進行搜索。除查扣部份文書、帳冊等證物，目前已經傳訊10多人相關人員，目前正隔離偵訊中。

田中鎮公所人員對上午檢調搜索一事低調不願意回應，而鎮長洪麗娜接受電訪時表示，對搜索一事她感到相當的震驚，只知風雨球場工程流標多次，她尚未到任前就發包完成，2020年竣工時由她剪綵落成，中間的發包過程細節她不清楚，當時負責整起發包工程的陳姓課長已被檢調帶回偵訊，相信司法一定會釐清真相。

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