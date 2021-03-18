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27人隔空「集體豐胸」　陸男子稱「扁鵲再世」可吸收宇宙能量

記者魏有德／綜合報導

大陸近日網上流傳一段27人集體豐胸的影片，畫面中一男子手部不斷變換姿勢，還有一排婦女站在他面前，影片還配上一段文字稱，「古鄗道人集體豐胸27人。」引起外界關注。據了解，這名男子便是古鄗道人，他自稱扁鵲再世，不但會隔空豐胸，還會吸收宇宙能量畫符咒生產神水。

▲古鄗道人隔空豐胸畫面在網路上流傳。（圖／翻攝上游新聞）

▲古鄗道人隔空豐胸畫面在網路上流傳。（圖／翻攝上游新聞）

據宣傳網站上介紹，古鄗道人為武當派第三十代弟子，全國道教七十二福地金闕宮道醫館長。除了隔空豐胸外，網站上還刊載了他的許多項「技能」，其中便包括神水治癬和吹氣接骨。

▲古鄗道人教導信眾吸收宇宙能量畫符咒生產神水。（圖／翻攝上游新聞）

▲古鄗道人教導信眾吸收宇宙能量畫符咒生產神水。（圖／翻攝上游新聞）

從另一段影片可以發現，一群人站在一間會議室裡，左手端著紙杯，右手食中兩指在紙杯上搖晃幾下，然後喝下杯中水。一名女子表示，「我告訴自己，這是上天賜予的神水，喝了之後，胸部的花斑癬變淡了……。」

古鄗道人2020年也曾在短影音中現身說法，當時，一名老婦人手舉印有「妙手回春」的錦旗站在講台上提到，古鄗道人用吹氣大法，短時間內治好了她的手部、腿部骨折。婦人講完後，古鄗道人說，吹氣大法治療骨折效果很好。

▲古鄗道人（圖右）自稱可以吹氣接骨。（圖／翻攝上游新聞）

▲古鄗道人（圖右）自稱可以吹氣接骨。（圖／翻攝上游新聞）

據悉，古鄗道人受僱於一間名為河北瀕湖健康管理的公司。該公司工作人員表示，古鄗道人不輕易見人，「他將於3月21日在鄭州授課，疑難雜症高級班報名費用為6800元人民幣（約新台幣2萬9240元），屆時，古鄗道人會傳授84種符咒。」

對此，河北省石家莊市民族宗教事務局相關負責人表示，「金闕宮沒有道醫館，沒有古鄗道人這個人，有騙子裝成子虛烏有的古鄗道人在行騙，開班、治病都是騙術。」至於聘用古鄗道人的河北瀕湖健康管理有限公司，則是將這名男子包裝成神醫，目的是為了招收學員、辦班收費，傳授「畫符之術」。

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