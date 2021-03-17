69歲孤單婦戀上詹姆士‧馬克　私訊他這個問題立刻被封鎖

▲台中獨居婦人迷戀「詹姆士‧馬克」，赴銀行匯3萬險被詐。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市69歲獨居的羅姓婦人，去年底接受「詹姆士‧馬克」臉書好友之後，每天被馬克噓寒問暖，覺得戀愛了，羅婦不敵馬克溫情攻勢，日前前往銀行要匯給馬克3萬元時，行員警覺地址在外國，主動詢問，羅婦當場私訊馬克求證竟遭到封鎖，這才恍然大悟，原是詐騙一場。

台中市政府警察局第二分局立人派出所警員呂岳融、呂駿劭，日前接獲遠東國際商業銀行大雅分行來電，指稱有婦人疑似詐騙，需要警方協助。

員警到場得知，羅婦平日獨居台中，兒女久久才返家探望一次，十分孤單，去年底在臉書遇到自稱「詹姆士‧馬克」的陌生男子主動要求加入好友之後，馬克每天噓寒問暖，讓羅婦備感窩心，某天「詹姆士‧馬克」貼心說要送禮物給羅婦，並指示前往銀行匯款3萬元的運費。

行員一看是外國地址，直覺可能是詐騙，員警也加入勸導行列，羅婦一時間難以接受，當場私訊「詹姆士‧馬克」詢問意見，不料立即遭到封鎖，羅婦這才相信自己碰上詐騙集團，十分感謝行員及員警的耐心協助，這才能守住她的血汗錢。

分局長蔡元戎表示，千萬別輕信從未見過面的愛情，詐騙集團利用高富帥或白富美形象來騙取被害人好感，進而有資金借貸或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如有碰到可疑情形，可撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

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