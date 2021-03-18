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社會 社會焦點 保障人權

高中兒急扣媽：有人在家！外傭開門澆花　醉男衝4樓只為一事

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲梁姓男子酒醉亂闖別人家睡覺，醒來自己也不記得怎麼回事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

梁姓男子年初到台北市西門町喝醉，在路上遊蕩到凌晨，見1間門沒關的透天厝，直接闖入並問被吵醒的高中生：「4樓在哪？」高中生比了比樓梯的方向，梁男一股腦往上衝，高中生神智清醒後想想不對，打電話跟外出工作的母親說：「有人在家」，警方獲報趕到，發現梁男已經在4樓儲物間呼呼大睡，台北地檢署18日依無故侵入住宅罪起訴。

據了解，家住台中的梁男年約30歲，他供稱事發前晚，到台北市昆明街附近找朋友喝酒，因為喝得太醉斷片，不知道自己為什麼會醒在別人家中，不過根據隔壁社區大樓的管理員說法，之前就曾看過梁男在附近徘迴，因此對梁男有印象。

2021年1月間某天拂曉時刻，梁男又出現在事發地點附近，渾身酒氣的四處亂走，此時透天厝內的外傭剛好開門澆花，梁男直接就走進去，跌跌撞撞的聲響，吵醒還沒出門上學的高中生，高中生意識矇矓之間探頭查看，梁男問：「4樓在哪？」高中生比了比樓梯方向，就看著梁男跑上樓梯。

後來高中生意識清醒點，覺得不對勁，打電話給天還沒亮就外出工作的父母，問是否有朋友到家裡，「有人在家」，母親一聽大驚，立刻報警，警方沒幾分鐘趕到透天厝，叫醒呼呼大睡的梁男，梁男也被自己躺在陌生地方嚇醒，跌跌撞撞地下樓。因屋主清點後沒發現財物損失，檢察官調查後，僅依無故侵入他人住宅罪起訴梁男。

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關鍵字：

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