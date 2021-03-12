獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

▲網紅青青爆設局放火仙人跳，經檢警調查已改將她列為證人，她獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪還原真相。（圖／翻攝自放火、青青IG）

記者羅志華／台北報導

百萬Youtuber放火於2020年9月間，在網紅青青住處，遭陳姓男子逼拍裸照、簽本票，最後交付25萬元才脫身，事件經揭露驚爆仙人跳疑雲，讓青青一時形象黑到發亮，不僅工作大受影響，也遭團體切割，直到近日隨檢警調查，將青青從嫌疑人轉為證人，才終於還她清白，日前也對酸民提告；青青接受《ETtoday新聞雲》專訪，還原整起仙人跳風波的真相。

▲青青認識放火只當一面之緣，但對方總找她談心，烤肉當天（最右）也是放火稱沒地方去，青青才帶著他。（圖／青青提供）

青青表示，她與放火雖同是網紅，但2人是在夜店巧遇才認識，後來她雖沒主動找過對方，但放火不時來找她談心，2人也因此漸漸熟稔，2020年九月中，她與多位網紅一同受邀參加烤肉趴，恰好放火那時私訊說沒地方去，2人便結伴同行，後來她為趕直播要提早離開，放火想再聊聊，就一起回她住處續攤。

▲青青公開與放火對話，2人事後已把話說開，但事件曝光還是讓青青嚇了一跳。（圖／青青提供）

當時青青住在陳姓男友租給她的房子，記者好奇，青青是真對男女感情如此遲鈍，還是另有隱情，她也娓娓道出與陳男的這段孽緣。

青青回憶，當初會搬去住，是因交往初期，她的貓才剛在租屋處往生，陳男體貼她觸景傷情，便接她過去住，但陳男在外異性緣極佳，與多位網美往來密切，鮮少回來之餘，2人交往近2個月期間，約會、相處次數也只有7次，甚至她想與陳男共度七夕，還被對方要求「去找別的男人」。

在放火事件前，青青早已認定2人無交往事實，攤牌要另尋租屋處，陳男也想好聚好散，讓她暫住至找到新居，期間青青多次帶過朋友回家，或單獨或多人，陳男有時知情、有時不知，即使撞見青青正在接待客人，也是來一下就走。

▲放火裸照遭流出引眾人同情，後來在IG擺出自嘲裸照姿勢的照片，讓網友大讚他的氣度。（圖／翻攝放火IG）

案發當天，2人聊到近凌晨12點，青青才突然想起要跟「男友」報備，但說的卻是帶「姊妹」回家，陳男則說要回去換衣服，青青本以為陳男會像先前那樣快閃，直到近1小時後，聽到陳男激烈拍門、咆哮，才驚覺事態不對，趕緊要放火到樓上躲躲。

開門後陳男直衝上樓堵人，見放火雖上身著衣，但下半身只穿內褲、床邊還有衛生紙，讓他直覺認為2人做了甚麼，瘋狂地質問放火，無論青青如何哭著解釋也沒用；當下雖驚恐到不行，但青青回憶這段卻有些傻眼，認為那衛生紙根本是新的，要陳男去聞、去驗，真抓到甚麼證據給她一刀斃命，但陳男聽不進去，只是不斷跳針逼問，也頻頻表態施暴，放火則希望看在他公眾人物的身分上，「不要打臉」。

陳男暴怒之餘，叫青青收一收走人，也CALL來3名友人到場，期間不僅揚言對青青家人不利、威脅她不准報警，也持續逼問放火，青青於收拾過程中，陳男不准她插手，她在樓中樓上下走動時，隱約注意到陳男一夥在「玩火」，叫放火脫光衣服、交互蹲跳，也聽到激烈碰撞聲、疑似對放火施暴，離去時，只知道放火提30萬解決，事後看新聞才得知，放火當天被逼簽本票、付了25萬才脫身。

▲青青目前積極從事公益，除希望幫助人外，也期許自己走過風波，未來能更加成熟。（圖／翻攝青青IG）

事後放火對青青有些猜疑，即使青青道歉、解釋，表示願給他25萬，但2人一時仍相當尷尬，僅協議不對外張揚，只是後來放火跟小玉說，烏鴉輾轉得知後，找媒體、警界人士要來幫放火，事件也跟著曝光。

青青表示，烏鴉得知後，認為陳男租好幾間房給多位網美住，疑似經營「仙人跳集團」，但又覺得烤肉趴上，明明有那麼多有錢人，為啥偏偏盯上沒錢的放火，找了狗仔跟監後，才確定放火沒被設局，本也將青青定調為受害人，只是後來放火裸照流出，事件經媒體大肆渲染，典型的仙人跳情節，讓青青的形象落到谷底，剛加入的JKF也秒被踢出。

放火對陳男提告妨害自由、恐嚇取財，經檢警調閱大樓監視器，又勘驗青青與放火、陳男間的對話，認定青青沒參與犯罪，將她從嫌疑人轉為證人，也還了她清白；青青坦承，她確實沒處理好男女感情的事，對放火及陳男相當抱歉，但酸民攻擊家人，讓她難以接受，日前已在台中對言論較偏激的網友提告。

▲青青經紀人阿偉認為，放火於事件後仍與青青往來，對整個過程相當清楚，也應出面還原真相。（圖／翻攝自青青IG）

青青的經紀人阿偉陪同受訪，表示放火告陳男沒告青青，從對話紀錄也可看出2人來往的過程，但事件曝光後，卻任輿論攻擊青青「仙人跳」，認為他也應向外講清楚，當天究竟發生了甚麼，還原事件的真相。

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