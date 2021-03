美國防部新聞：台灣從來「不是中國的一部分」　分析最新印太局勢

▲美軍第7艦隊司令部宣布,伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」(DDG-56)於2月24日遵循國際法規,通過台灣海峽,展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

美國《國防部新聞》15日的報導「國防部官員描述印太地區情勢」指出,北京在印太地區帶來重大挑戰,包括宣稱要將台灣統一、納入統治範圍,但「台灣從來不是中國的一部分」(Taiwan was never part of China)。美國為實現該地區的自由開放,除了與盟友加強合作之外,也持續關注中方軍事能力。

報導中提到,除了兩岸局勢以外,中國在南海和東海修建人工島、架設飛彈;趁美軍在阿富汗與伊拉克作戰時,學習實戰經驗,打造類似加州歐文堡(Fort Irwin)和路易斯安那州波爾卡堡(Fort Polk)的訓練中心,持續加強聯合作戰能力;建立大量嶄新且現代化的軍事系統,即使在疫情肆虐的2020年,仍有25艘大型船艦服役。

美國傳統的威懾力量因此遭到削弱,一名匿名國防部官員表示,雖然華府無從獲悉中國的計畫,但北京領袖們僅能制定優秀策略,卻無法應對意外狀況;而美方更相信去中心化、分散式的任務執行模式,「美國大兵和海軍陸戰隊員被丟手榴彈,身邊卻沒人告訴他們怎麼做時,戰鬥表現最為優秀」。

文內也提到,印太地區幅員遼闊、多元性極高,但欠缺如北約或歐盟的組織,如今各國元首都期待發展多邊合作關係。而美國的最佳武器正是盟友網絡,現已簽訂條約的包括南韓、日本、菲律賓、泰國、澳洲與紐西蘭,總統拜登近日召集澳、日、印度元首展開的「四方會談」也是最新正向發展。

儘管如此,美國在印太地區還有其他威脅,那就是北韓、俄羅斯、暴力極端主義活動,以及深刻影響大洋洲島國的氣候變遷,這些議題碰上新冠肺炎疫情後,又變得更加複雜。美國印太司令部為了實現該地區的自由開放、支持良好治理、制止侵略,必須正面回應這些挑戰。

