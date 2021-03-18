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拜登才說「付出代價」　俄羅斯急召回駐美大使　

▲▼拜登將於近日對普丁干涉美2020大選一事發出制裁。（圖／路透）

▲拜登將於近日對普丁干涉美2020大選一事發出制裁。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

拜登於17日針對普丁干預2020年美大選表示，俄國將為此「付出代價。」俄國外交部同日召回駐美大使，進行對美俄未來關係與走向之分析與決策，以便「保護俄美關係，防止華府繼續將雙方關係帶入絕境。」

拜登昨日接受美國廣播公司（ABC News）訪談中解釋，1月和普丁通話時提出干預美國2020年總統大選傳聞，「如果我證實傳聞的真實性，請你做好準備」。如今證據確鑿，拜登承諾，普丁將為此「付出代價」。

美國國家情報局16日發布「他國威脅2020年美國聯邦選舉」評估報告指出，俄國在大選期間「詆毀拜登總統與民主黨，支持前總統川普，並有意破壞公眾對大選之信心，加劇美國社會政治分岐。」

俄國外交部17日發出聲明，已將俄國駐美大使安東諾夫（Antoly Antonov）召回莫斯科，討論未來俄美關係走向，「我們希望糾正近年被華府帶入絕境的俄美關係，此舉是為確保雙方關係不會持續惡化至不可挽回局勢。」

據 《CNN》報導，美國國務院相關人員透露，拜登政府預計在下周展開干預大選的反擊，將對俄國、中國、及伊朗等國發出制裁，細節與確切時間尚未公開。

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