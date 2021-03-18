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飲料全品項狂點20輪！高雄6隻澳洲鮭現身　外場揭「最醜陋一面」

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎引發「鮭魚之亂」。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠。一名疑似為高雄某分店的壽司郎員工在臉書上抱怨，他看見一組「鮭魚團」卯起來狂點餐，但是有一些餐點根本「碰一口就沒吃了」，讓他覺得真的很浪費；而除了他之外，也有不少網友瘋狂洗版，對活動、客人表達不滿。

這名員工在臉書粉專「靠北壽司郎」上發文表示，他昨（17）日看見一組「鮭魚團」客人來用餐時，居然卯起來按平板、點飲料，果汁、酒、汽水等全不放過，點了將近20回，讓他超傻眼。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

▲浪費食物的行為讓原PO無法苟同。（圖／翻攝自Facebook／靠北壽司郎）

原PO表示，不知道那組客人是不是覺得自己改名為「鮭魚」就很了不起，居然一直按服務鈴要求東、要求西，更扯的是，「餐點也是點來試味道的嗎？拉麵、烏龍麵整碗碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」，這樣不僅浪費食物，也導致外場員工很難收拾。

除了該則貼文外，「靠北壽司郎」也還有其他網友發文直指，「麻煩那些屁孩大學生改鮭魚的，不要浪費食物好嗎」、「壽司飯吃不完也塞碗裡茶杯裡，原來你媽教你這樣浪費食物的喔」、「平常備品就已經消耗很多資源，又因為這個企畫浪費了多少食物」。該平台上有不少疑似為壽司郎員工的網友瘋狂發文洗版，對活動和某些客人表達不滿。

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