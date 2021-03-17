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鶯歌站啟動爬梯機！行動不便「免轉車下月台」　計程車費台鐵全包

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵旅客人數眾多，不少行動不便者也會經常搭乘火車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵鶯歌站為整修電梯，日前被民眾抱怨行動不便者竟需搭車到其他車站，才可搭乘電梯下月台。交通部台鐵局今日表示，今日已啟動平台式履帶爬梯機服務，另也提供計程車載送服務，自備可收納輪椅旅客可隨時載送，電動輪椅旅客則須於乘車前1小時電話預約，計程車費用由台鐵局支付。

有民眾近日到鶯歌站搭乘台鐵時，發現第二月台電梯於2月22日起正式施工，施工期間封閉第二月台電梯與北邊樓梯，預計將於4月22日完工。行動不便旅客若需往北上乘車，須到第一月台搭乘南下列車至桃園轉乘北上列車。

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而行動不便若需搭乘北上列車且須於鶯歌站下車，需搭至山佳或樹林轉乘南下列車，回到鶯歌站第一月台。對此，民眾抱怨「翻了500次白眼，都行動不便了還要這樣奔波」。

▲台鐵鶯歌站電梯維修，行動不便者得奔波轉車才能下月台。（圖／網友蔡琇惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台鐵鶯歌站電梯維修，行動不便者得奔波轉車才能下月台。（圖／網友蔡琇惠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台鐵此措施引發民眾不滿，痛批是讓行動不便者更不便。對此交通部長林佳龍下令，須以爬梯機等方法協助載送旅客上下月台。台鐵局指出，今日將新增平台式履帶爬梯機服務，並正式啟用，同時提供計程車載送服務。

搭乘輪椅的旅客若要搭乘計程車，自備可收納輪椅旅客採「隨到隨送」服務；電動輪椅旅客則採「預約制」，旅客請於乘車前1小時，電洽鶯歌站(服務電話：02-26792004)，由車站代叫無障礙計程車或租賃車載送，載送服務費用均由臺鐵局支付。

而鶯歌站第二月台電梯更新工程原預定4月22日完工，在縮短工期的努力之下，可提前於3月22日完成設備點交，恢復正常使用。

另因應清明節連續假期疏運及施工前整備，鶯歌站第一月台（下行月台）電梯更新工程，擬於定4月6日開工，施工期程45天，預估5月20日可完工。施工期間車站將持續提供爬梯機或計程車載送服務至電梯恢復正常營運為止。

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