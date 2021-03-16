「林佳龍被騙了！」台鐵員工被砍加班費　200人仍堅持清明拒上班

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，引發部分員工不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵企業工會宜蘭分會因不滿台鐵將變更輪班制，變相減薪，目前已有200人連署清明連假休假不上班，明將赴台北跑完最後流程。雖然交通部長林佳龍昨出面緩頰，強調在明年之前台鐵輪班方式不會有變動，但分會今直言「林佳龍部長被騙了」，強調早在去年8月就已砍過一次加班費，除非恢復到去年7月前制度，否則休假行動不會停止。

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，變相減薪，每月薪水平均少8000到1.1萬元，引發員工不滿。

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▲林佳龍回應台鐵員工清明休假問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對台鐵部分員工擬在清明連假連署不上班一事，林佳龍昨表示，對於員工所關切有關於輪班制度問題，這在團體協約內有規範，在明年之前不會變動，請員工放心。不過，台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義今受訪表示，「林佳龍被台鐵蒙騙了！」。

吳俊義說，原本台鐵員工薪資待遇就不好，所以就用加班費去彌補比別人領得少的部分，國定假日照常上班大家都認了，畢竟這是自己選擇的工作。在勞基法實施一例一休後，台鐵輪班制度配合修正，改成兩輪一例隔周休，等於一個月有2個周六可以領加班費，結果去年8月制度就被調整，只剩一個周六可以加班，現在又想要強推「四輪三班」節省加班費，再度變相減薪，大家才忍不下去。

吳俊義表示，有感受到林佳龍部長有誠意解決，但是他現在被台鐵蒙騙，本來改變輪班制就是要經過跟工會協商，結果台鐵沒有說到去年8月早就變過制度的事。

目前宜蘭分會已有逾200人連署清明休假不上班，明將前往台鐵企業工會總會遞交書面資料走完最後流程。吳俊義表示，只要台鐵願意恢復成去年7月以前的上班模式，分會的行動就會馬上停下來。

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，衝擊員工加班費。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍昨表示，台鐵這幾年增聘將近3000人，就是希望能讓台鐵員工有正常休假，既然員工增加了，排班制度也要跟著調整，至於怎麼調整能讓大家有合理薪資，也能做好輪休不要過勞，兩者會來兼顧。

林佳龍強調，有聽到員工心聲，這部分在未來調整調度輪班時會納入作為參考，希望大家秉持勞資一體、善待彼此這樣的精神進行溝通，一起來讓台鐵行車安全跟營運效率更好。他也說，因為涉及整個連假疏運，還是要請部分工會朋友能夠配合疏運計畫。

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