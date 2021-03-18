梅根爆婚禮前秘婚！　英牧師指「不可能」：她來自美國才不懂

▲ 哈利梅根婚禮中，查爾斯牽著梅根的手進場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

英國哈利王子和夫人梅根日前在專訪大舉爆料，梅根提到，兩人當年在全球直播的世紀婚禮前3天，已在後花園舉行私人婚禮。不過，有英國牧師引述消息人士說法進行反駁，直言「梅根是美國人，所以不懂」。

▲世紀婚禮現場。（圖／路透社）

對於梅根「私人婚禮」的說法，紐卡索教區牧師愛德華茲（Mark Edwards）表示，匿名的聖公會蘭貝思宮（Lambeth Palace）職員透露，坎特伯雷大主教威爾比（Justin Welby）並不會處理私人婚禮，「梅根是美國人，所以不懂」。

消息人士還指出，威爾比曾與哈利夫婦曾就婚禮一事在花園進行私人對話，但「我可以向你保證，在全國直播前沒有舉行過婚禮」。

威爾比本人已表明，梅根的說法屬私人事務因此不會加以評論。但愛德華茲認為，此事涉及到公眾利益，作為教會領袖澄清事實，並希望大主教發表澄清聲明，「我們需要知道我們的政策和流程，不能夠有2套規則。」

▲哈利與梅根舉辦婚禮的聖喬治教堂，也是當年哈利接受洗禮的地方。（圖／路透社）

過去一周，英國有不少牧師公開質疑梅根的說法，指不可能舉行2次婚禮，也不可能舉行私人婚禮，因為根據英格蘭教會的婚禮規定，至少要2名見證人，並且沒有限制公眾參加儀式，以當場提出反對。

負責4個行政教區的牧師羅賓森（Tiffer Robinson）在推特發文稱，「你們真的覺得他們在王室大婚前，有機會與坎特伯雷大主教在花園進行合法婚禮而沒有見證人？」