川普親揭決定「再戰2024」時間點！　希望梅根參戰：我會更想選

▲美國前總統川普透露決定是否投入2024年大選的具體時間點。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國前總統川普16日表示，2022年國會選舉時，將致力協助共和黨保留參議院多數席次，贏回眾議院控制權，並在此後決定是否投入2024年大選。他也提及據傳有意參選總統的英國王子妃梅根，「我希望是這樣，因為如果這件事真的發生，我會更想要投入競選」。

川普向《福斯新聞》主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）表示，共和黨很有機會在2022年選舉後把持參眾兩院，「我們會在那之後做出決定」。他認為，如果自己投入競選，粉絲們無疑將再度力挺，「每一次民調都顯示，他們希望我再次競選，但我們還要做點研究再看看」。

《路透社》報導，39歲的梅根據傳正在動用民主黨人脈網絡，有意競選總統。她曾經反對川普2016年的競選，去年也與丈夫哈利同框拍攝影片，呼籲民眾永遠投票，而其態度似乎支持拜登。

川普坦言不喜歡梅根，但仍希望對方參選。他談及震驚全球的歐普拉專訪時說，「不巧的是，我認識女王，而我認為女王是一個了不起的人。」

川普也重申上（2）月在保守政治行動會議（CPAC）發表的言論，建議支持者施打疫苗，「這是一種很棒、很安全的疫苗，是有用的東西。我會把它推薦給很多不想施打的人。坦白說，其中很多都是投票給我的人」。

川普1月卸任後，絕大多數時間遠離政壇鎂光燈。此後，共和黨發生內部鬥爭，一方是參院多數黨領袖麥康諾（Mitchell McConnell），他一直希望快點帶著全黨往前邁進。另一方是保守的川普盟友，他們相信共和黨的未來仰賴親川普派的力量。

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