打疫苗、癌篩現金回饋2％！　疫後「防疫保單」一次看

▲南山人壽推出新外溢防疫保單，圖左為代理總經理范文偉，圖右為副總陳維新。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

比起其他國家，台灣疫情在可控範圍，疫苗問世為疫情帶來希望，但成效仍有待觀察。有壽險統計，疫後「防疫保單」買氣爆發，保單件數、保戶人數均成長近兩成，鑒於情勢已發展到施打疫苗的階段，更「超前部署」，設計出業界首創現金回饋2%的外溢保單。

南山人壽今（17）日公佈最新數據，疫情後民眾對於住院醫療保障商品（防疫保單）的需求，以及購買行動顯著提升，不論是保單銷售件數或保戶數都成長近兩成，與2020年第二季最為明顯，比2019年成長超過四成。

南山人壽副總陳維新分享，公司去年8月一口氣推出五張外溢保單（五小福），在市場上熱賣。根據內部統計，目前已銷售10萬張、有6萬名保戶投保，現在，南山人壽再推新防疫保單「5A人生的五小福外溢保單」，打疫苗或癌篩，可享 2%現金回饋；南山人壽代總經理范文偉補充，此張保單為目前業界外溢保單中，唯一直接採現金回饋機制。

南山人壽五小福提供5大醫療保障，分別是日額、長照、手術、實支實付、重大傷病，保戶若5項指標若達標，等於是5A健康，隔年最高現金回饋年應繳保費的10％。

至於5項指標依衛福部訂定的「代謝症候群」為主，腰圍（男性小於90公分、女性小於80公分）、血壓（收縮壓小於130mmHg且舒張壓小於85mmHg）、空腹血糖（小於100mg/dL）、三酸甘油酯（小於150mg/dL）、高密度酯蛋白膽固醇（男性大於等於40mg/dL、女性大於等於50 mg/dL）。

如今，南山人壽再推出「防疫保健現金回饋附加條款」，附加在五小福保單上，保戶除享五小福的5大醫療保障，10%回饋金外，保戶一年內如有接種11項指定疫苗接種以及４項指定癌症篩檢，隔年即可現金回饋2％，最高達12%。

雖然疫苗為疫情帶來曙光，可成效有待觀察，為了讓民眾在後疫情時代也能安心與疫情共處，旺旺友聯、國泰產險都有新防疫保單。

國泰產險新防疫保單「心疫滿分」為例；此專案有「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，更特別著重在疾病醫療保險，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病。

旺旺友聯產險日前推出新防疫保單「情疫相挺」，採1年1保，不分職業類別及年齡，是一張加強版的個人險保單，除了基本的意外傷害身故（失能）、重大燒燙傷和食物中毒的保障外，也包含「法定傳染病隔離費用」、「法定傳染病住院日額」、「法定傳染病負壓隔離（或加護）病房日額」及「法定傳染病補償」。最低每天平均不到3元，民眾就輕鬆能擁有超值保障，降低家庭經濟的壓力。

以投保計畫B為例，年繳保費為1,167元，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離費用」2萬元，和「法定傳染病補償」最高6萬元；符合衛生福利部疾病管制署規定的法定傳染病，第一類至第四類給付保險金額10%；第五類法定傳染病給付保險金額100％，再依實際住院日數給付住院保險金（負壓隔離病房住院最高領22.5萬元），總理賠金額最高可達30.5萬元。