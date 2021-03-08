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壽險「美元保單」比較！　業者籲女性：趁婦女節檢視保單缺口

▲因應今日是國際婦女節，業者呼籲女性平日也應善用美元保單寵愛自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲因應今日是國際婦女節，業者呼籲女性平日善用資產寵愛自己，建議美元保單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

因應國際婦女節，金管會今（8）日提醒媽媽們在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口；並建議，除了投保一般人壽、傷害或年金保險，也可適時投保專屬女性的保險商品，給自己更完善的照顧，女力抬頭的時代，壽險公會統計，女性整體投保率高於男性，其中以40-59歲差距最多，顯示在此家庭撫養責任重大的階段，女性更重視家人與自己的保障，除了金管會，業者也籲女性趁節日檢視保單缺口，平日多用保單寵愛自己，並進一步提出兩大建議。

第一，建構終身醫療防護；無論是單身小資女、大齡熟女、家庭主婦或是職業婦女，從女孩到女人各階段都應準備足夠的醫療保障，尤其隨著醫療技術日新月異，每年都有各種創新醫療方式問市，但大多不含在健保給付範圍內，高額的治療費用將會是龐大的經濟負擔。

第二、讓財富增值保本安心；根據統計，國人女性平均壽命84歲，高於男性77歲，女性相對所需準備的退休金更多，以時間複利效果來看，退休規劃當然越早進行越好；「可透過有複利增值效果的增額終身壽險」，按部就班累積資產，且享有保障額度年年遞增，為未來的生活提供充足保障，例如近期美元匯率來到低點，可選擇「美元利率變動型增額終身壽險」彈性規劃。

金管會日前公布，美元保單新契約保費收入在2020年逆勢成長，主要原因是民眾對疫後的經濟市場「有所期待」；南山人壽今日推出由星展銀行（台灣）銷售的「美元利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，繳費3年，除了第6保單年度末起，每年可領生存還本保險金，還有機會年年享有增值回饋分享金。

以還本終身保險來說，生存還本保險金的規劃適合每年有定期支出、或具有風險意識觀念，傾向備妥急用金，可即時支應的族群，而南山人壽此次推出由星展銀行(台灣)銷售的「美元利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，第6保單年度末起，年年可領生存還本保險金，可提供靈活彈性運用，也更安心。

南山人壽表示，「美元匯率又見27字頭」、「新台幣升值」、「美元保單熱賣」、「外幣保單需求增加」是近期好幾個財經新聞熱門關鍵字，引起更多民眾注意，世界瞬息萬變，心中的保障藍圖更要穩固，選擇適合的方式妥善規劃未來，才能守護自己和家人。

遠雄人壽的「美滿美富美元利率變動型增額終身壽險」以美元收付，提供6、10、15及20年期繳費方式，無論小資族、青壯族或是熟齡族皆可投保，投保後保障額度年年提高，終身享有增值保障。

遠雄人壽說明，這張保單設計初衷基於國人在發生高額醫療費用需求時，為避免因醫療費超過給付限額時頓失保障，提供具有人性化保費調整以及無給付上限理賠機制，且繳費型態採用平準式及限期繳費終身保障的商品設計，在人生收入高峰時得以預繳保費，以防老年無收入卻需支付較高額保費，是女性加強健康險保障的最佳選擇。

最後，金管會也觀察到高齡產婦有逐步增多的趨勢，據內政部內政統計通報統計數據顯示，2019年新生兒生母平均年齡為32.1歲，較2018年的平均年齡，多了1.9歲，其中，35歲以上者約占23%，較98年(9.4%)增加13.6%，顯示高齡生育的快速增長趨勢，建議媽媽們可以適時做好保險規劃。

但在投保前先了解八大重點，第一、保障內容與給付條件；二、疾病定義；三、投保年齡限制；四、除外責任的範圍；五、等待期間的天數等外，亦應針對該類保險特性，瞭解六、有無家族病史；七、是否為高齡產婦；八、能否負擔保費等。

金管會進一步指出，目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同的處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家公司設計之保險商品內容不同，媽媽們可視自身需求選擇投保。

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