留言說鴨肉飯太油　店家回「4字」她氣炸！老闆出面喊冤：只是滷汁

▲顧客透過外送平台點鴨肉飯，但吃沒幾口就嫌太油。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

每個人的口味可能不一樣。一名網友就抱怨，日前她在外送平台上點了鴨肉飯和米血，吃沒幾口就覺得餐點太油，於是在平台上評論店家的東西太油，沒想到老闆卻回她「改吃素吧！」讓她無法接受。事後，老闆出面澄清，他不是在嗆對方，只是以聊天的方式隨便回覆的，並強調餐點是淋滷汁不是油。

原PO在「爆怨公社」發文指出，日前她在Uber上點了肉燥飯、鴨肉飯、兩個秘製米血及當歸湯，當中除了當歸湯沒那麼油膩以外，其他東西都很油，「那個飯真的吃到吃不下，底下的飯幾乎浸在油裡，米血也都是油」。

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▲網友抱怨，他客訴鴨肉飯太油，沒想到店家回嗆她改吃素。（圖／翻攝爆怨公社）



於是原PO在外送平台上評論店家的東西太油，沒想到老闆卻叫她「改吃素吧」，讓她無法接受，怒批店家可以不要改進，但這種回話讓人很不能接受。

《東森新聞》報導，許姓老闆事後出面澄清，他當初只是用幽默的方式回覆客人，畢竟文字沒有情感，「所以她可能就覺得我在嗆她，可是我真的是隨便回的」。許老闆還強調，其實店裡的東西都不會淋油，客人吃到的只是滷汁而已。

報導稱，顧客們也紛紛替店家喊冤，來這家店吃了3、4次，都沒有感覺到餐點過油的情況，認為純粹是客人的問題，不用為了這種事情歸咎於老闆。

▲鴨肉店老闆喊冤。（圖／東森新聞）



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