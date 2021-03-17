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職訓拉一把　更生人做文創展新生

▲50歲的周安迪，參加雲嘉南分署自辦「創意商品網路行銷」職訓課程，學成後開設工作室販賣雷射雕刻文創商品，不僅學到一技之長，也能自力生活，更獲得家人接納邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲50歲的周安迪（左），參加雲嘉南分署自辦「創意商品網路行銷」職訓課程，學成後開設工作室販賣雷射雕刻文創商品，不僅學到一技之長，也能自力生活，更獲得家人接納邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「感謝職訓拉我一把！」50歲周安迪（化名）30年間因吸毒進出監獄多次，一度被親朋好友放棄，後來在獄中接觸宗教開始思考人生，出獄後在勞動部雲嘉南分署永康就業中心輔導轉介，參加「創意商品網路行銷」職訓課程，販賣雷射雕刻文創商品，不僅學到一技之長，也能自力生活，更獲得家人接納，邁向新人生。

周安迪說，年少時期的他很叛逆，不慎交到壞朋友而誤入歧途，人生的黃金歲月都與毒品為伍，醒著就是要找毒品，整天都昏昏沉沉，30年來進出監獄好幾次，也被家人朋友摒棄，直到在明德戒治分監接觸到宗教戒治課程，讓他有了信仰，開始思索未來人生方向。

4年前出獄周安迪決定痛改前非，為找一份穩定工作，他到永康就業中心尋求協助，就服員楊松祐回憶，當初安迪上門求助，評估狀況後，發現他有藝術天份，在監獄期間創作不少文創作品，因此推介他去分署學習「創意商品網路行銷」職訓課程，希望他更精進技術，努力朝文創領域發展。

▲50歲的周安迪，參加雲嘉南分署自辦「創意商品網路行銷」職訓課程，學成後開設工作室販賣雷射雕刻文創商品，不僅學到一技之長，也能自力生活，更獲得家人接納邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周安迪參加職訓，抱著忐忑不安的心情學習，友善教學環境與職訓老師郭文軒不厭其煩給予指導，讓他電腦從不會到會，學到用不同素材如壓克力雷射雕刻、木材雕刻、紙雕來創作商品，教會也在他快結訓前向他訂購500份雷射雕刻鑰匙圈，不僅讓他有了第一筆收入，更建立信心，結訓後他創設工作室，開始在臉書社群媒體接單，最高記錄曾接到一筆10萬元訂單，開展新人生。

「生活踏實的感覺真好，父母都覺得我變了」，周安迪說，他開始懂得照顧家人，平時有空就會到教會教導青少年素描與畫畫，更不定期到監獄做反毒宣導志工分享他的故事，周安迪強調，只要願意改變，人生還是充滿希望，很開心能過正常生活，「要努力讓家人為我驕傲」。

▲50歲的周安迪，參加雲嘉南分署自辦「創意商品網路行銷」職訓課程，學成後開設工作室販賣雷射雕刻文創商品，不僅學到一技之長，也能自力生活，更獲得家人接納邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，藥癮更生人容易被外界貼上標籤，所以家庭與社會的支持很重要，穩定的工作不僅能幫助藥癮更生人重建生活，也能讓他們減少接觸毒品的機會，鼓勵更生人可善用政府資源，有任何需求都可找各地就業中心幫忙，去(109)年共有365位藥癮更生人透過雲嘉南分署的協助而成功就業，幫助他們在工作中找到自信與人生價值。

雲嘉南分署現也推出失業者職前訓練課程，有創意商品網路行銷、自動控制、營建工程實務、TIG氬氣鎢極電銲、CNC車床與電工等15班，即日起報名至4月6日止；另還有在職進修課程「室內空間漆作」、「電控工程(初階)」、「NX CAD/CAM實務」等38班，報名至4月23日，詳情可上「台灣就業通」網站查詢，或洽06-6985945轉1121-1123。

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