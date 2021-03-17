「客家男友超摳」挨轟種族歧視　龍龍槓藍委：想想多元性別朋友

▲「客家男友超摳」的脫口秀橋段，讓龍龍林千玉槓上立委林思銘。（圖／取自龍龍的沒梗人生臉書／立法委員 林思銘臉書）



記者林彥臣／綜合報導

網路上相當有人氣的脫口秀演員「龍龍」林千玉，2019年上傳一段脫口秀影片「客家男友摳到爆」，內容中提到生理期臨時沒有衛生棉，客家男友竟然拿出前女友的留下的衛生棉，要她不要浪費，相關影片在網路上瘋傳並引發熱議。不過國民黨立委林思銘則認為，相關內容有種族歧視疑慮。對此龍龍則發文反擊，指林思銘過去的言論才是在傷害多元性別朋友。

立委林思銘在臉書貼上多家媒體的新聞連結，強調每一則標題，都直指「客家男友」，雖然不認識這位女星，但是將特定行為跟特定族群畫上等號，就是歧視，當這樣的言語在社會上以各種自認幽默或不經心的方式傳述，並持續被複製流通，就會形成並加深刻板印象，傷害特定族群。

▲龍龍的「客家男友摳到爆」遭林思銘質疑歧視客家族群。（圖／翻攝自YouTube／龍龍LungLung）



林思銘表示，當大家對此習以為常，當有人在文壇耆老鍾肇政96歲辭世時，拿他的客家身分開玩笑說「連活著都省了」，他就是無法漠視與縱容，歧視起源於偏見，偏見來自刻板印象，刻板印象正是在不正確或不全面的資訊基礎上形成的，因此學習提高自我的認識能力，正確看待文化、習俗以及人種、 群體及性別差異，避免歧視行為，是每個人畢生的功課。

對此龍龍也在臉書發文表示，「影片是看娛樂新聞得知的我不意外啦，但好歹要拿去質詢也找個片源把內容看完吧」。

龍龍找出林思銘的新聞，在一場與民對話的座談會中說，「我們的立法院強行通過，把民法改掉了，一夫一妻制叫做無效，現在沒有夫妻了，在民法裡面沒有夫妻這個觀念」

龍龍認為，除了公開造謠外，這也是對多元性別的朋友一大歧視與傷害，說到歧視，政治人物在座談會上的發言，應該遠比喜劇演員在舞台上的表演更為嚴重，對社會和諧的破壞程度更加令人擔憂，另外，硬要拿喜劇演員和文壇大老相比，「我十分無語」。並且龍龍也把林思銘提到的「歧視起源於偏見，偏見來自刻板印象」一連串言論，在婚姻平權議題上，原封不動還給他。

龍龍指出， 如果真的處處充滿歧視，動不動就受傷，「我大力建議禁止所有藝文產業停止運轉。溫良恭儉讓都給我拿出來，天之驕女也不要演了，那些勾心鬥角、情愛糾葛著實令善良純樸的百姓看不下去！」

龍龍強調，「台灣單口喜劇深耕十幾年，到了近幾年終於有點成果，裡面不乏對宗教、性別、族群、階級、身份認同等的諷刺與揶揄，而這種表演形式需要觀眾與演員兩方極大的包容，與在言論自由的環境之下才能逐漸成長，很多人問過我，為什麼台灣喜劇很難發展起來？看看委員的發言不意外吧！」

龍龍說， 「如果委員還是覺得很受傷、很難過的話，想想那些被你傷害的多元性別朋友，是不是能稍微同理一些了呢？嗯嗯，我們都要一天比一天成為更棒的人唷」。

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