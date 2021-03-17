舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

▲屏東林區管理處以傳統的砌石法修築舊佳平部落家屋間的主要聯絡道 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「用祖先的技術，砌祖先的路」，呼應原民社區返回舊部落尋根的需求，屏東林區管理處以南島國家級綠道為架構，委託千里步道協會執行「屏東魯凱及排灣古道系統調查規劃與手作步道社區培力計畫」，以傳統的砌石法修築舊佳平部落家屋間的主要聯絡道，讓參與活動的學員們及部落族人相當感動。

屏東林區管理處透過邀請部落耆老實地踏查，瞭解莫拉克災後山區原民古道狀況，已於原鄉辦理5場次說明會，於日前邀請榮譽步道師呂來謀授課指導。

▲▼呂來謀（中）授課、砌石法。

呂來謀來自屏東三地門的達瓦達旺部落，在1940年代，當時不到10歲的他，就有著過目不忘的天分，透過跟著家人做中學，造就他徒手剖大石、鋪石板路等獨門技藝。

他以兼顧使用者特性與現地整體性的永續修繕工法，造就步道就算大雨也不易沖刷侵蝕，更凸顯排灣族匠師的傳統智慧的珍貴，因此獲選為第一屆台灣千里步道協會榮譽步道師。

參與成員有佳平社區、泰武社區、萬安社區、丹林社區、來義靈佳樂祖靈屋傳統文化協會等32人，他們以傳統的砌石法修築舊佳平部落家屋間的主要聯絡道，施作地點位於海拔約780公尺的舊佳平部落遺址，包括階梯、排水砌石、駁坎、路緣護坡等總長約50公尺，他們很高興能透過自己的手，修築祖先的路，並延續了排灣族每年修路的祭儀。

而為避免破壞家屋遺址，也邀請了臺灣大學人類考古研究所、成功大學考古研究所及屏東大學團隊，在施作的過程中協助保存相關陶器，族人對林管處的用心表示肯定，在完成後也透過佳平青年會以合唱方式，向祖靈回報修路的成果。

屏東林區管理處未來將更完善南台灣國家步道系統具體內涵與路線，並挖掘重要的原民古道工法，未來也將所調查的成果分享給相關的單位，共同為古道的保存及部落的永續發展努力。

https://www.ettoday.net/news/20210317/1940195.htm

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