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霧台大武部落「石板矮牆」　魯凱族傳統砌石工法重現...令人驚艷

▲屏東魯凱族傳統砌石工法再現 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲屏東魯凱族傳統砌石工法再現 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉大武部落於5日舉辦由林務局屏東林區管理處支持所執行的「大武部落巡水路邊坡以魯凱傳統工法營造石板文化矮牆暨專業導覽人員培訓」計畫成果展，該部落以魯凱族傳統工法營造石板文化矮牆，令人驚豔。

▲屏東魯凱族傳統砌石工法再現 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲▼族人及與會人員共同見證成果、以傳統砌石工法於巡水路邊坡疊砌石板矮牆。

▲屏東魯凱族傳統砌石工法再現 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

大武村村長歐光夫、屏東林管處長楊瑞芬、部落會議主席柯海燕及大武青年會理事長杜超勇等人到場，見證部落文化傳承的甜美果實。

霧台鄉大武部落，是重要的魯凱族聚落。在莫拉克風災後居民並未遷離，選擇繼續在山上生活，但風災毀壞了簡易自來水系統，尋找水源便是一項重要的生活課題。經部落族人努力及屏東林管處的協助，終於在周邊找到水源，並且以傳統砌石工法於巡水路邊坡疊砌石板矮牆，除用來鞏固土石崩落，更透過耆老3年培力，傳了祖先工匠智慧，更搭建了傳統石板休息工寮，成爲生態導覽重要的解說站，成果令人感動又驚艷。

另屏東林管處也輔導大武部落辦理自然人文生態景觀區導覽培訓，共有21名族人認證。大武村歐村長表示，感謝該林管處3年來的支持，將來大武哈尤溪的遊程，能提供專業的導覽服務，對部落觀光發展更有助益。

楊瑞芬處長表示，透過3年計畫的執行，除了帶動大武的觀光發展，並解決了部落水源基本需求，也將祖先就地取材的砌石工藝傳承下去。未來也希望與部落討論，在生活、生產、生態面項有更多的合作，讓部落能永續發展。

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