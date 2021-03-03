老公出境一飛消失！妻守18年活寡　「僅在一起3個月」心寒放生

記者黃翊婷／新北報導

劉姓婦人2003年間與大陸籍倪姓男子結婚，兩人在台灣同居3個月，沒想到丈夫第二次申請來台卻遭遣返，從此斷了音訊，她苦苦等候18年都沒有結果，才最終選擇放棄，並向法院訴請離婚。

▲劉婦苦等丈夫18年，最終選擇放棄。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

劉婦在判決書中主張，和倪男是在2003年7月1日結婚，同年7月15日辦理結婚登記，婚後兩人來台居住，度過3個月婚姻生活；同年11月19日丈夫搭機出境，第二次申請來台卻遭遣返，未能入境，之後兩人就再無聯繫，至今全無消息，她一直苦苦等到現在，實在是等不下去了，這才決定訴請離婚。

新北地院法官依職權函調雙方在大陸福州市的結婚證明及戶籍謄本，確認兩人的確是夫妻關係，而倪男自從2003年11月19日搭機出境後，雙方就斷了聯繫，至今整整18年都未告知行蹤，劉婦也不知道他現在究竟住在哪裡。

由於倪男經過公示送達合法通知，並未出庭，也沒有出示書狀答辯，可見劉婦的主張應為真實。法官接著指出，從倪男宛如人間蒸發的狀況看來，顯然已經喪失繼續維繫婚姻的意願，加上難以維持婚姻之重大事由可歸責於他，最終裁定准許劉婦的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。