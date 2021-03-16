　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客運司機國3「邊開邊看手機」釀追撞　先被扣薪再賠71萬元

記者黃翊婷／新北報導

陳姓客運司機去年8月10日晚間8時許開車行經國道3號南向45公里處，因為邊開車邊看手機，不小心追撞前方另一輛客運，造成乘客受傷、車輛毀損，被公司提告求償82萬2150元。新北地院法官經過衡量，判陳男應賠償71萬3518元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼10月1日中秋連假第一天，國道三號土城樹林鶯歌路段車流。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳男在國道上邊開車邊看手機。（示意圖／記者呂佳賢攝，非本案事發路段）

客運公司在判決書中主張，陳男2020年8月10日開車行經國道3號南向45公里處的外側車道，卻一邊駕駛，一邊操作、觀看手機，導致車禍發生，事後將車輛送修一個月，影響到8趟營運路線，不得不向其他客運公司租借車輛，因此決定提告，向陳男求償維修費、租借費用，共計82萬2150元。

陳男表示，的確是他的過失導致車禍發生，對於車輛維修費沒有意見，但對於租借費用有異議，「維修期間公司應有備用車輛可以行駛原營運路線，沒有另外租車的必要。況且公司曾因為這起事故要求賠償，扣了我2萬5000元的薪水，應該要從求償金額中扣除這筆錢。」

對於雙方有爭議的租借費用部分，公司另一名陳姓員工出庭證稱，該路線北端有2輛車、南端9輛，發生事故的屬於北端車輛，南端車輛因為班次問題無法任意變動，加上變動需要經過公路總局審核，所以無法用南端的車輛支援北端，公司的確是沒有多餘的車輛可用，才會向其他公司租借。

新北地院法官認為，陳男是受聘於該公司的職業駕駛，因為違反履行僱傭契約之善良管理人注意義務，而導致車禍發生，確實有過失，雇主依法求償並無不妥，衡量雙方身分地位、經濟能力等因素，再扣除先前已經賠償的部分，最終判司機應再賠償公司71萬3518元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
北捷4天3度被恐嚇！嗆炸中山地下街　狂男永和落網
快訊／打靶釀火災！　高雄海軍陸戰隊營區火警搶救中
快訊／北市動物園又爆脫逃！牠趁同伴支開保育員竄入樹林
3信用卡權益大縮水！　這張砍最兇
白家綺產後1周「真實身材曝光」！經紀人驚：是產前吧
醫美富少「神隱9天」改坐March現身　媽陪同到案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她勒斃愛犬再輕生獲救　法官判拘30天：生命不容飼主任意處置

台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

北捷4天3度被恐嚇！「微波電池」炸中山地下街　狂男永和落網

快訊／打靶不慎釀災！高雄海軍陸戰隊營區傳火警　消防搶救中

醫美富爸也慘了！兒撞死女騎士　診所爆「封騎樓」迫學童走馬路

亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手　秒變「跑趟司機」法官大驚

快訊／高雄鳳山傳獨居者死亡！鄰居發現報警…現場封鎖採證中

高雄毒窟被抄現場還原！8童尖叫哭泣　離譜媽又懷孕毒品就放床邊

何壽川高齡76歲還須每週6天一早報到　高院：改一週3次？

被「潑屎妹」嫌矮！160cm男「整桶屎」狂淋她全身洩憤　下場出爐

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

她勒斃愛犬再輕生獲救　法官判拘30天：生命不容飼主任意處置

台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

北捷4天3度被恐嚇！「微波電池」炸中山地下街　狂男永和落網

快訊／打靶不慎釀災！高雄海軍陸戰隊營區傳火警　消防搶救中

醫美富爸也慘了！兒撞死女騎士　診所爆「封騎樓」迫學童走馬路

亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手　秒變「跑趟司機」法官大驚

快訊／高雄鳳山傳獨居者死亡！鄰居發現報警…現場封鎖採證中

高雄毒窟被抄現場還原！8童尖叫哭泣　離譜媽又懷孕毒品就放床邊

何壽川高齡76歲還須每週6天一早報到　高院：改一週3次？

被「潑屎妹」嫌矮！160cm男「整桶屎」狂淋她全身洩憤　下場出爐

她勒斃愛犬再輕生獲救　法官判拘30天：生命不容飼主任意處置

小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

搬家住透天！夜班哥懊惱「總錯過垃圾車」堆了1周　內行曝妙招

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

唐西奇砍25分大三元仍不敵快艇　魯伊：雷納德不會讓我們輸

台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

北捷4天3度被恐嚇！「微波電池」炸中山地下街　狂男永和落網

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

龍象大戰　張奕妹妹、高英傑女兒來開球

建立觀音牙科醫療站　鄭文燦贈匾感謝牙醫師公會黃國光：照護偏鄉

社會熱門新聞

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

即／交大員警住家輕生！民眾目擊他高掛外牆

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

即／北市公車碰撞路人　女捲車底命危

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

科大迎新逼脫內衣褲　有罪逆轉無罪確定

更多熱門

相關新聞

老公出境一飛消失　妻守18年活寡

老公出境一飛消失　妻守18年活寡

劉姓婦人2003年間與大陸籍倪姓男子結婚，兩人在台灣同居3個月，沒想到丈夫第二次申請來台卻遭遣返，從此斷了音訊，她苦苦等候18年都沒有結果，才最終選擇放棄，並向法院訴請離婚。

騎士紅燈放雙手滑手機　結局出爐

騎士紅燈放雙手滑手機　結局出爐

夫手術休克　妻留「一句話」出國

夫手術休克　妻留「一句話」出國

滑手機挨罰3千　駕駛：儀表反光

滑手機挨罰3千　駕駛：儀表反光

夫嗆給20萬才放手　妻忍50年結局心碎

夫嗆給20萬才放手　妻忍50年結局心碎

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

罔腰痛揭分手內幕…鳳梨道歉了！

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面