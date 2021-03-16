客運司機國3「邊開邊看手機」釀追撞　先被扣薪再賠71萬元

記者黃翊婷／新北報導

陳姓客運司機去年8月10日晚間8時許開車行經國道3號南向45公里處，因為邊開車邊看手機，不小心追撞前方另一輛客運，造成乘客受傷、車輛毀損，被公司提告求償82萬2150元。新北地院法官經過衡量，判陳男應賠償71萬3518元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳男在國道上邊開車邊看手機。（示意圖／記者呂佳賢攝，非本案事發路段）

客運公司在判決書中主張，陳男2020年8月10日開車行經國道3號南向45公里處的外側車道，卻一邊駕駛，一邊操作、觀看手機，導致車禍發生，事後將車輛送修一個月，影響到8趟營運路線，不得不向其他客運公司租借車輛，因此決定提告，向陳男求償維修費、租借費用，共計82萬2150元。

陳男表示，的確是他的過失導致車禍發生，對於車輛維修費沒有意見，但對於租借費用有異議，「維修期間公司應有備用車輛可以行駛原營運路線，沒有另外租車的必要。況且公司曾因為這起事故要求賠償，扣了我2萬5000元的薪水，應該要從求償金額中扣除這筆錢。」

對於雙方有爭議的租借費用部分，公司另一名陳姓員工出庭證稱，該路線北端有2輛車、南端9輛，發生事故的屬於北端車輛，南端車輛因為班次問題無法任意變動，加上變動需要經過公路總局審核，所以無法用南端的車輛支援北端，公司的確是沒有多餘的車輛可用，才會向其他公司租借。

新北地院法官認為，陳男是受聘於該公司的職業駕駛，因為違反履行僱傭契約之善良管理人注意義務，而導致車禍發生，確實有過失，雇主依法求償並無不妥，衡量雙方身分地位、經濟能力等因素，再扣除先前已經賠償的部分，最終判司機應再賠償公司71萬3518元較為適當，全案仍可上訴。