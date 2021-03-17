許先生改名鮭魚GG了！媽媽爆「只剩1次」：小時候就被改過了

▲媽媽一句「你只有一次」讓他崩潰了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

壽司郎3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠。消息一出，意外引爆一波「鮭魚之亂」，因為不少人都跑去改名。就有人改完名後才報備「可以去改名嗎？吃完再改回來」，結果媽媽一句「你小時候就被我們改過了」，還被笑「你會永遠叫鮭魚」超悲劇。

有網友16日在PTT的Gossiping板上問卦「都去改名鮭魚了？」貼出好幾個人都跑去改名「鮭魚」的照片，其中一張LINE對話截圖意外引爆熱論，因為一位「許星光流連擊鮭魚」可能就此改不回本名。只見許男將活動照片傳給媽媽，並問「我可以去改名嗎」、「吃完再改回來」，直說改一次名只要50元，等於花100元就可以爽吃鮭魚，怎麼算都不虧。

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▲許男算盤打得精，想改名鮭魚爽吃一波迴轉壽司。（圖／翻攝自PTT）

許媽看到後就回「我買給你吃就好了啊！改名字只有一次，改了就改不回來。」許男就說自己已經查過，可以改三次。沒想到接下來的對話，讓許男是哭笑不得：

許媽：三次不是都你自己改的啦！

許男：我看錯了，是兩次剛好。

許媽：你小時候就被我們改過了。

許男：哭啊！

許媽：你只有一次（改名機會）。

▲結果就GG了。（圖／翻攝自PTT）

對話到目前為止，如果許男還沒改名，只是打著如意算盤，都還有轉圜的餘地，沒想到他接著就傳了身分證照給媽媽，曝光他已經改名「許星光流連擊鮭魚」，也只能放棄做回自己「算了，反正我沒次數了」，許媽也只能無奈笑回「你會永遠叫鮭魚」。

看到照片後，這一段對話讓許多網友都笑噴，「哈哈哈哈哈哈沒次數笑死」、「小時候就被改過了XDDD」、「永遠都叫鮭魚XDDD」、「那對話內容我會笑死」、「小時候被改過，哭啊」、「被改過也太慘XDD！」不過也有人質疑照片真實性，「最後一次那位是梗圖吧？改時戶政應該會提醒是最後一次。」