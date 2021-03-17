中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

▲中油公司1輛高空作業車，因駕駛誤闖有限高的地下道，整輛車卡在裡面動彈不得。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中油公司台灣探採事業處一輛小型工程車，17號上午開進苗栗市建功地下道，但駕駛沒注意限高2.3公尺的標誌，導致整輛車卡在地下道裡動彈不得，工程車上的油壓伸縮桿，緊貼著涵洞頂部，毫無縫隙；警方獲報到場，則是進行交通管制，維持秩序。2名資深員工到場後，趕緊將輪胎放氣，才終於脫困。

警方表示，這名年輕的詹姓駕駛（24歲），因中油探採事業部的高空作業車維修，準備前往竹南報修；卻因開錯路，沒注意限高標誌2.3公尺的地下道，硬生生的將吊籃撞斷，連地下道頂端的水泥也掉下一大塊，詹男和副駕駛2人手足無措趕緊報請警方處理，但警察看完之後也不如何是好，只能在路口維持交通秩序。

▲詹男開著高空作業車準備到竹南維修，沒想到竟提早轉彎進入地下道，才會發生卡住的情形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

詹男隨後通報公司，派遣2名資深員工前來處理，現場後一看，立即將所有輪胎放氣，藉由胎壓減少讓車身降低

，輪胎先放一半的氣後發動車輛，但車身還是動也不動，大家不放棄繼續放氣，把胎壓放到只剩下一點點，詹男這回還是沒有勇氣上去開，換上老前輩發動車輛加足馬力油門一口氣衝上去，才終於脫困。

不過，警方也表示，這個地下道有限高2.3公尺，前方也有設置高度限制桿，駕駛未依照限高標誌，將依《道路交通管理處罰條例》第48條開罰600到1800元罰款。

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