和平惡醫蹺班害命遭爆「非首次」　主管想瞞被法院打臉

圖、文／鏡週刊

台北地方法院最近審理萬華一名運將遭失業房仲猛刺18刀致死案，警方原本以為是一起隨機殺人事件，後來深入追查發現竟是早有預謀的情殺案。于姓房仲暗戀的江姓女子透露遭林姓運將騷擾，由江女在林的車上偷裝GPS，便於于掌握林的行蹤再將他刺死，偵辦後檢方依殺人罪起訴房仲，江女則以妨害秘密罪提起公訴。

▲北市聯合醫院和平院區爆發重大醫療疏失，醫院正副院長都被蒙蔽，毫不知情。（圖／鏡週刊提供，下同）

審理的卷證資料顯示，運將是被房仲活活刺死，沒想到日前卻出現驚人發展，合議庭為查明死因，向負責救治的和平醫院函調急救紀錄發現，當天的骨科值班醫師陳信彰居然蹺班，未在醫院待命，遲遲未替傷者開刀縫合傷口。

根據本刊取得的醫院紀錄，運將被送至急診時，只以覆蓋紗布及彈性繃帶等方式加壓止血，紗布仍不斷滲出鮮血，隨後便被護理人員送進加護病房。

▲根據聯醫和平院區簽稿會核單紀錄，醫院多次急叩陳信彰返院安排處理患者手術事宜，但他均表明無法前來處理。



據法院詳查和平醫院急診室處置過程及護理站紀錄，林姓運將當時未傷及臟器，即使身中多刀，仍意識清楚，可完整描述遭刺殺過程，由於被害人的病況急遽惡化關鍵，及後來衍生休克、心肌缺血性壞死等症狀，都指向跟大量失血有關，院內醫師研判，當班的陳信彰沒在第一時間到場處置，恐難辭其咎。

本刊調查，陳信彰2013年3月從新北聯合醫院三重院區轉職北市聯醫和平院區，根據北市聯合醫院統計，陳任職這段期間，個人涉及的醫療爭議案件就有8件。

「陳信彰值班叩不到人，已不是第一次了，護理站叩不到人都會請陳的主管打，這次連主任都叩不回來。」知情人士指出，陳涉及的醫療爭議還包括應在醫院值班，深夜住院病患需要急救卻叩不到醫生，驚動院方高層出來善後，病患家屬也找議員協調，最後才擺平。

如今在人命關天的緊要關頭，陳信彰又再次神隱，讓這起殺人案再掀波折，司法勢必查明醫師蹺班與運將之死的關連性，其中醫院慢半拍的處置是否得當？也應一併查明，才不致讓一條寶貴的生命不明不白地枉死。



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