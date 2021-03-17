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汽油溢出弄濕三分之二腳踏墊　員工沒道歉嗆騎士「你喊價啊」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻16日在臉書「爆怨公社」PO文詢問，老公騎車去加油，沒想到汽油滿到溢出來，腳踏墊三分之二以上都汽油，員工卻連一句不好意思都沒有說，被問到要怎麼處理，還回嗆「不然你喊個價啊」，讓她聽完描述也覺得很傻眼，「是在想大家會追究『態度』嗎？」

▲加油站。（示意圖／達志影像）

▲不少騎士都曾在加油時遇到汽油滴到機車的狀況。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO提到，因為汽油溢出來的面積很大，店員雖然有幫忙擦拭，但一直到結帳時都沒有任何表示，老公有詢問要怎麼處理或有沒有什麼表示，對方卻回答「不然你喊個價啊」，不過，老公覺得這不是錢的問題。

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接著，該名員工認為流出來的油量不到1元，最後妥協幫原PO的老公折價5元油錢。「我老公剛下班想趕快回家休息，也想說算了。」原PO提到，夫妻倆後來談了談，一致覺得不是錢的問題，而是態度，「至少也要說聲不好意思吧，但員工的態度就是『不然你要怎樣？你喊價啊』。」

原PO感嘆，如果員工馬上說聲不好意思，相信老公會很客氣回答「沒關係」，說來說去重點還是態度，這才決定PO文問問大家的意見，「是在想大家會追究『態度』嗎？」

其他網友看完文章，紛紛留言表示也遇過類似的狀況，「之前去加油，噴到我的LV包包，我是默默離開，什麼都沒說」、「人品問題，遇過員工抽油槍滴到腳踏板，當時員工連忙說抱歉，我就笑笑的叫他別在意，如果是態度差的，我絕對無法當沒事」。

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