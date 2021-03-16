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「露出癖爆發！」噁男公園溜滑梯上擦槍　自豪PO事後照：有人要接嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲噁男在公園遊樂器材上自慰。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這年頭帶小孩去公園玩都要先檢查……」一位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張截圖，只見他在推特上看到一則推文，是一位男網友的發文，文中寫著「猜猜這是哪個公園，真的忍不住X了好多」，還附上2張射精在溜滑梯上的照片。超噁心的舉動，讓網友都忍不住反胃，「拜託一下，我要吐了。」

在推特發文的男網友貼出照片，直喊「露出癖大爆發」，只見遊樂器材上有一些濕濕的痕跡，文中還要大家猜是哪個公園，還說自己忍不住「X了好多」，噁問「有女生要來接的嗎？」最後甚至hashtag，稱自己是「#直男」，要徵「#單女」、「#人妻」、「#熟女」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲噁男自豪發文。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，原PO就直罵「在推特上做自己是你家的事，影響到別人不覺得噁心羞恥嗎？」一想到有這種噁男在糟蹋公物，他也不禁怒火中燒，「這年頭帶小孩去公園玩都要先檢查，拿紙巾消毒擦過才能放心」、「不知道這是哪個公園，請各位留意一下。」

噁男行為一出，其他人也紛紛留言開譙，「有夠噁」、「這個只有欠揍兼欠罵而已」、「這才不是做自己，只是單純變態」、「推特這種帳號無所不在，永遠檢舉不完」、「以後不敢帶小孩去公園玩了，有夠噁心的」、「我真的不敢想像公園的遊樂設施充滿著一堆子孫……太噁心」、「公園以後還能去嗎？」

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