女客闖超商倉庫上廁所　大夜店員11字神攔阻！破千網友揭目的

記者黃翊婷／綜合報導

一名在超商擔任大夜班店員的網友，16日凌晨於臉書「爆怨公社」PO文聲稱，上貨到遇到客人闖進櫃檯使用旁邊的洗手台，好心提醒還被無視，後來又遇到1男1女來借廁所，結果女的卻直衝倉庫，讓他超級無言。文章公開大約6小時，就有破千名網友留言提醒他小心，這些客人的真正目的可能不單純。

▲網友勸原PO注意安全，不要讓客人輕易闖進櫃檯內側。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，16日凌晨正在忙著上貨，突然看到有客人跑進櫃檯內側，擅自用起一旁的洗手台，由於櫃檯內有很多私人物品，不方便讓客人直接走進去，於是他立即走到旁邊看著，等到對方洗好了，還好心提醒一句「下次要使用時，可以先跟我們說會比較好」，沒想到卻被無視，客人一句話都不說就直接離開，讓他超傻眼。

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然而，事情還沒結束，原PO同日清晨5時許在外面拖地時，遇到一對男女要來借廁所，但是店裡的廁所不是開放式的，哪知道男的一下車就一直提問，光是「菜市場要怎麼走、是不是最大的」就問了5、6次，似乎是想轉移他的注意力。

▲不少當過超商店員的網友抱怨，的確有民眾會直接闖進倉庫找廁所。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO說，女子一下車就直接進到店裡，還在裡面繞了好幾圈，接著就打開倉庫門，他見狀馬上衝進店裡大喊「小姐妳要幹嘛」，對方才說要借廁所，還瞎掰招牌上有寫，「我問她『哪裡有寫，妳要不要出來看』，她才終於肯出來，等到她走出店外，我立刻跟她說，隔壁就是網咖，他們可以外借廁所，我們廁所在倉庫，不方便外借。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言勸他注意安全，以免被有心人士盯上，造成店內財物損失，「我都不讓客人進來洗的，大夜讓客人進來（櫃檯）很危險，萬一是帶刀帶槍的人呢？」、「方便當隨便，至少告知一聲吧」、「真的把超商當自己家了」、「現在越來越多沒禮貌的人」。