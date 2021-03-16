忍不住了！醫院病床「天天激戰」　他隔著簾子聽羞爆：聲音有點粗

▲隔壁床的病人天天都在激戰。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友抱怨，隔壁床的病人，自從住進來之後，每天都會和陪病者一起做壞壞的事，他就躺在床，中間只隔著一條簾子，聲音都聽得清清楚楚，讓他覺得很不舒服，嚴重影響到他的休息品質，「您的聲音有點粗」，還建議對方，可以跟醫院請假到附近的旅館開心一下，絕對比在醫院還要舒服。

「請不要把您的室友當塑膠好嗎！」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，隔壁床的病人住進來之後，每天都會發出「奇奇怪怪」的聲音，「我沒有重聽，但我也很不想聽，因爲您的聲音有點粗，嚴重的傷害了我的耳朵」，已經對原PO造成干擾。

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▲原PO表示，「嚴重的傷害了我的耳朵」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

他還好心提醒，「如果您真的很餓，醫院是可以請假4hrs」，附近也有很多不錯的汽車旅館，可以花一點錢去享受一下，如果是追求刺激感，喜歡醫院場景的話，「有單人房可以選擇，我們會很感恩您的」。

貼文一出後，網友們留言，「去護理站說隔壁床的好像呼吸困難」、「按求救鈴，說隔壁有狀況」、「下次不妨放往生咒試試」、「用手機放A片開到最大聲，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「這時候只能放佛經應付了」、「醫院滿陰的，辦事一堆在看」。