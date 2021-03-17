夫妻共遊坐上死亡遊覽車　兒捶醫院大門淚問：後續該怎麼辦

記者黃翊婷／綜合報導

蘇花公路遊覽車撞山壁事故，一共造成6死39傷。其中60歲的溫姓女子與63歲的華姓男子是夫妻，兩人平時在新北市經營火鍋店，十分恩愛，沒想到卻在這趟旅遊中共赴黃泉，讓趕到醫院指認的兒子相當悲痛，一度激動到用手猛捶大門4、5下。

▲家屬17日凌晨前往事故地點招魂。（圖／記者陳以昇攝）

復興里里民乘坐遊覽車到花蓮遊玩2天1夜，16日下午經舊蘇花（台9線）準備北返，不料卻在行經台9線115K處、連續過彎的下坡路段時，遊覽車疑似煞車失靈撞上山壁，除了遊覽車車體嚴重損毀外，甚至有乘客從破洞處噴飛出去，一共造成6人死亡、39人輕重傷，死者名單包含21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、63歲華姓男子、78歲沈姓男子、61歲陳姓女子及63歲蔡姓女子。

根據《自由時報》報導，溫女與華男是夫妻，平時在新北市經營火鍋店，與兩名兒子同住，一家人感情融洽，沒想到這次抽空出遊，夫妻倆就此共赴黃泉，讓趕到醫院指認的兩名兒子十分悲痛，長子一度激動到用手猛捶大門4、5下，兄弟倆一時之間都無法接受這個事實，無助詢問「後續該怎麼辦」，他們現在真的完全沒有頭緒。

▲遺體送抵太平間。（圖／記者游芳男攝）

此外，不幸遇難的陳女與蔡女是多年好友，曾多次相約一起出門旅遊，這次也是一起參加里民活動，不料卻坐上事故遊覽車，讓雙方家屬難以接受。

陳女老公事後趕到醫院，看見妻子的遺體仍難以置信，悲痛說「未來日子該怎麼過」；他也透露，媳婦日前才懷上第二胎，現在妻子卻等不到孫子出生了。蔡女家屬則表示，蔡女有兩名孩子，家庭和樂，她經常與陳女一同出遊，不料這一次卻碰上死劫，讓親友們相當難過。

▼事發現場一片混亂。（圖／記者游芳男翻攝）