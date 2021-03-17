出遊前大家有說有笑　里長擔憂說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

記者陳雕文／新北報導

一部遊覽車16日下午行經舊蘇花115公里處竟撞上山壁，車身後半段全爆開，車上45人分別受到輕重傷，其中6人傷重不治。帶隊的是新北市新店區復興里長，她自責向死者家屬下跪…里長的姑姑表示，出發前一晚，大家還有說有笑喝著酒，當下里長其實有說出心裡的擔憂，沒想到悲劇真的發生了。

▲▼遊覽車撞山釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）

原來，洪姓女里長跟里民互動關係良好，邀請里民參加2天1夜的花蓮行，而這次旅行不涉及公家經費補助，因此無須向區公所報備；里長的姑姑也有參加這次行程，她表示，在出發前一晚，里長跟里民喝酒聊天，有人問，「下次要帶我們去哪玩？」里長笑笑說，「要再看看」並私下透露，「帶大家出遊，其實壓力很大，因為我要對他們負責。」沒想到旅行結束的回程途中真的發生意外。

案發當晚8點多，新北市長侯友宜到場關心，洪姓女里長一直自責地說，「我覺得我有責任！」甚至對死去的里民家屬下跪請求原諒。

▲復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙：心好痛。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，里長姑姑也有參加這次的旅行團，搭乘的是第2車，昨晚平安回到家，今日外出時受訪提到，里長私下透露，「其實帶大家出遊壓力很大，因為我要對他們負責。」而這次的旅程並非常態性，主要里長想趁著疫情趨緩，帶里民出去走走解悶，共100多人參加，成員最長為91歲、最年輕僅21歲。

里長擔心各種可能的意外發生，旅遊的過程戰戰兢兢，除了盡心盡力服務里民，也隨時注意大家的動向，原以為返程時上車總算可以好好休息，沒想到發生意外。

▼里長17日一早就離開辦公室，重回事發地協助家屬善後。（圖／記者陳雕文攝）