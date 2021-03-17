　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出遊前大家有說有笑　里長擔憂說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

記者陳雕文／新北報導

一部遊覽車16日下午行經舊蘇花115公里處竟撞上山壁，車身後半段全爆開，車上45人分別受到輕重傷，其中6人傷重不治。帶隊的是新北市新店區復興里長，她自責向死者家屬下跪…里長的姑姑表示，出發前一晚，大家還有說有笑喝著酒，當下里長其實有說出心裡的擔憂，沒想到悲劇真的發生了。

▲遊覽車撞山釀5死。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼遊覽車撞山釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼蘇花公路115K一遊覽車不慎撞山壁，不幸已有4人無呼吸心跳，送醫搶救中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

原來，洪姓女里長跟里民互動關係良好，邀請里民參加2天1夜的花蓮行，而這次旅行不涉及公家經費補助，因此無須向區公所報備；里長的姑姑也有參加這次行程，她表示，在出發前一晚，里長跟里民喝酒聊天，有人問，「下次要帶我們去哪玩？」里長笑笑說，「要再看看」並私下透露，「帶大家出遊，其實壓力很大，因為我要對他們負責。」沒想到旅行結束的回程途中真的發生意外。

案發當晚8點多，新北市長侯友宜到場關心，洪姓女里長一直自責地說，「我覺得我有責任！」甚至對死去的里民家屬下跪請求原諒。

▲▼復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙：心好痛。（圖／記者游芳男翻攝）

▲復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙：心好痛。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，里長姑姑也有參加這次的旅行團，搭乘的是第2車，昨晚平安回到家，今日外出時受訪提到，里長私下透露，「其實帶大家出遊壓力很大，因為我要對他們負責。」而這次的旅程並非常態性，主要里長想趁著疫情趨緩，帶里民出去走走解悶，共100多人參加，成員最長為91歲、最年輕僅21歲。

里長擔心各種可能的意外發生，旅遊的過程戰戰兢兢，除了盡心盡力服務里民，也隨時注意大家的動向，原以為返程時上車總算可以好好休息，沒想到發生意外。

▼里長17日一早就離開辦公室，重回事發地協助家屬善後。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼里長辦公室。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
醫美富少撞死女騎士疑裝乖！豪宅天台嗆三字經　粉絲團曝黑暗真相
快訊／日本首相菅義偉宣布：首都圈「緊急事態」21日確定解除
快訊／首批AZ疫苗過關！陳時中宣布：最快下週一開打
警察也跟風　他改名「超粗大深海鮭魚王」！分局長淡定回應了
「網拍女神」薛妞妞生了：剖腹產太痛　喜迎雙胞胎兒…帥臉曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

獨／民眾半夜報案：美術館車站「攔路阿飄」　女警一碗麵線收服

快訊／檢方拆取「蘇花撞山遊覽車」輪胎勘驗　帶走行車紀錄器詳查

警捉到通緝犯...反思決定丟出「好人卡」　南來北往跑整天

1億元交保！張綱維羈押近1年走出看守所喊冤　回家要先看媽媽

遊覽車撞山釀6死39傷！立委曝「慰問、保險金額」：提供最大協助

「黑色野馬」蘇花公路過彎撞護欄烏龜翻　駕駛自行爬出

荷官限定長腿窄裙辣妹！青春肉體最老23歲　勾男賭客月輸百萬

出遊前大家有說有笑　里長擔憂說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

獨／民眾半夜報案：美術館車站「攔路阿飄」　女警一碗麵線收服

快訊／檢方拆取「蘇花撞山遊覽車」輪胎勘驗　帶走行車紀錄器詳查

警捉到通緝犯...反思決定丟出「好人卡」　南來北往跑整天

1億元交保！張綱維羈押近1年走出看守所喊冤　回家要先看媽媽

遊覽車撞山釀6死39傷！立委曝「慰問、保險金額」：提供最大協助

「黑色野馬」蘇花公路過彎撞護欄烏龜翻　駕駛自行爬出

荷官限定長腿窄裙辣妹！青春肉體最老23歲　勾男賭客月輸百萬

出遊前大家有說有笑　里長擔憂說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了

蘇智傑陽春砲　統一1比0領先樂天

雲林甘草芭樂促銷遇熊貓優惠！結帳差10倍　網喊：還不訂起來

謝震廷PO照和好李友廷「開放式結局」　華研曝兩人現況：已連絡上了

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

中華醫大製藥工程系就業博覽　近30家知名藥廠進校招攬人才

康友、安泰銀繳息還款意見不一！　金管會：建議司法解決

前上海台辦主任李文輝　出任海協會副會長

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

《驕女》帥兒登場！　韓瑜「飛撲熊抱」露姨母笑　

5歲妹爆喘！10天內渴又餓「變大胃王」嚇壞媽　醫一驗嘆：是糖尿病

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

即／宜蘭冬山民宿雙屍命案！夫妻躺浴室明顯死亡

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

台男「為15萬月薪」誤入博弈公司　離職凌虐影片曝光

遊覽車撞山6死名單曝光！

更多熱門

相關新聞

即／檢方拆取「撞山遊覽車」輪胎、煞車系統

即／檢方拆取「撞山遊覽車」輪胎、煞車系統

蘇花遊覽車撞山6死、39傷事故，檢方會釐清詳細肇因，已經取走遊覽車4顆輪胎進行勘驗，並且帶回俗稱「大餅」的行車記錄器，詳細調查。遊覽車駕駛已在今天中午左右開始製作筆錄，但因後續精神狀況不佳，所以目前暫停筆錄工作。

蘇花公路又出事！「黑色野馬」彎道翻覆

蘇花公路又出事！「黑色野馬」彎道翻覆

遊覽車事故6死　陸國台辦表關心

遊覽車事故6死　陸國台辦表關心

市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV

市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV

遊覽車自撞6死！檢察官下午勘驗

遊覽車自撞6死！檢察官下午勘驗

關鍵字：

蘇花山壁遊覽車花蓮里民出遊里長

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面