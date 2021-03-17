長孫揚言「同歸於盡」想燒了阿公遺產　收押2月懺悔：我會搬家

▲林姓男子不想搬家，在客廳潑油企圖放火未遂。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子疑因捨不得疼愛他的阿公過世，又和其他家人相處不睦 ，常對阿嬤暴力相向，被法院下令限期搬家，今年初他又酒後失控，在客廳和自己身上灑葵花油、煤油，拿出打火機準備點燃，父親得知後趕回家極力安撫並報警到場制止憾事，林男被捕後遭收押期間冷靜下來，寫信回家懺悔並承諾「會搬家」，台北地檢署依放火未遂起訴。

平常靠打零工維生的林姓男子身為家中長孫，從小和阿公特別親密，阿公過世後，林男和其他家人相處開始出現摩擦，甚至常和阿嬤發生口角衝突，家人幫阿嬤聲請了家事保護令，法官裁定要林男在「1月21日前搬離」。

林男和家人對保護令是要求林男20日搬走，還是21日發生爭執，21日晚上，林男又酒醉暴走，弟弟趕緊帶著阿嬤離開，並通知還在工作的父親，林父回家看到林男已經拿廚房的葵花油、神明桌上備用的煤油，把客廳和自己都灑濕了，還拿著打火機作勢點燃，林父趕進打電話報警，並極力安撫林男，直到警方趕到制伏林男。

林男被檢察官聲押獲准後，在看守所冷靜了2個月，坦承當時因捨不得離開從小和阿公生活的家，一時衝動想和屋子同歸於盡，還寫信回家表示，會搬家，檢察官調查後依，放火燒燬有人居住建築物未遂、以及違反《家庭暴力防治法》等罪名起訴，17日移請法院決定是否繼續羈押。

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