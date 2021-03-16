一封信賺280億！她「窮剩2000元」讀不起大學　遺產到手人生秒反轉

▲泰國22歲女孩吉布森（右）靠著奶奶（左）留給她的遺產反轉人生。（圖／翻攝自推特／@BangkokJackNews）

記者葉睿涵／編譯

泰國22歲女孩吉布森（Erica Jassmine Baldwin Gibson）在父親去世後，便一直與母親相依為命，過著困苦的生活。沒想到，吉布森的奶奶在去世前為她留下了約10億美元（約新台幣280億元）的遺產，讓她與母親的生活在一夕間改變。

據Tribune Medan報導，吉布森是美泰混血兒，她的母親普拉孔（Prakong）多年前在曼谷一家美容院工作時，第一次遇見了父親肯德里克（Kendrick Baldwin Gibson）。倆人結婚後，搬到夏威夷居住，並生下吉布森。不幸的是，肯德里克在2000年患癌過世。

此後，普拉孔與吉布森就一直相依為命，過著困苦的日子。倆人最窮的時候身上只有100美元（約新台幣2800元），根本不足以讓母女倆過活，於是普拉孔只好向教會求助，並用教會資助的錢在考艾島（Kauai）開了一家小餐廳。吉布森也輟學到餐館幫忙，母女倆才能勉強維生。

▲奶奶給吉布森留下了10億美元的遺產。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2017年初，一封律師信徹底地改變了她們的生活，吉布森已故祖母德斯特拉克（Dextreac Baldwin Gibson）留下巨額遺產，其中包括石油公司的債券和股票，並打算將這些錢交給吉布森，讓倆人一夜間變成了有錢人。

實際上，德斯特拉克老太太早在2010年就已去世，不過吉布森到2017年才被律師通知她繼承了這一筆遺產。普拉孔表示，她和女兒其實已經許多年未與德斯特拉克見面了，「在我丈夫患癌並需要接受治療的3年間，我們花了很多錢，甚至在他去世時，我幾乎沒有錢辦葬禮。他的母親給我送來了葬禮的錢，但我也不想再打擾她，只想和女兒過好自己的日子」。

吉布森則指出，「我沒有想到奶奶居然還記得我，但即使我們現在有了錢，我和媽媽還是會繼續經營餐館的業務，而不是靠著遺產過活。我和媽媽對我們現在的生活感到十分滿意，也不想做出任何改變。」報導稱，這對母女如今已返回泰國，並在當地從事礦泉水生意。她們積極參與慈善工作，而吉布森也已回到校園繼續升學。

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