歐洲多國憂「AZ疫苗血栓」　歐盟藥品局18日開會評估

▲AZ新冠疫苗。（圖／路透社）



文／中央社

歐洲國家陸續暫停使用阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）後，歐盟藥品管理局今天表示，將在3月18日召開特別會議評估，但此時仍相信疫苗好處大於產生副作用的風險。

歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）今天在一場線上記者會上表示，針對疫苗產生副作用問題，專家們正努力盡快進行評估，當前必須進行徹底科學分析，才能得出結論。

庫克表示，她並非給予科學評論的結果，而是解釋EMA正在做的事情以及何時可以期待得出結論。她說專家們將在3月18日召開一次特別會議，以總結所蒐集的全部訊息，以及對是否需要採取進一步行動提出建議，而EMA會後將對外說明。

不過，雖然EMA的評估尚在進行中，但庫克依然相信對預防2019冠狀病毒疾病（Covid-19）以及隨之帶來住院和死亡的風險，疫苗好處仍大於產生副作用的風險。

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗陸續傳出接種後出血、形成血栓、血小板數量偏低等個案。

自AZ疫苗出現血栓疑慮以來，歐盟已有十多國暫停使用這款疫苗。這些國家需要EMA做出科學結論以決定下一步行動。

此外，世衛上周指出有些國家出於阿斯特捷利康疫苗可能引發血栓的關切而暫停使用，世衛當時雖表示並未發現二者存在因果關聯。但世衛內部今天也將召開會議，持續檢視最新資訊。

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