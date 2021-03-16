快訊／撞蘇花山壁遊覽車駕駛背景起底　事故前開車3小時19分

記者賴文萱／台北報導

新店區復興里16日進行里民活動，要去花蓮遊玩，但卻於舊蘇花115K（東澳段）不慎撞上山壁，而遊覽車後半段車身全部爆開，而這起事故預估10人以上受傷，目前已知有5人死亡，現場仍在搶救當中。公路總局表示，該名駕駛事故發生時駕駛時間3小時19分，前1日駕駛時間為4時47分，過去無違規紀錄未結。

公路總局主秘林福山表示，事故遊覽車為2018年出廠，上次檢驗日期在今年1/19，下次檢驗時間在明年，檢驗都有合格，遊姓駕駛人據了解過去以往紀錄也沒有重大違規，目前看起來人跟車的部分都還符合規定。

至於現場事故部分，林福山表示，目前也無法推判，可能還是要比較詳細的鑑定才會比較能了解。目前了解，該旅行團承租三輛遊覽車，事故車輛為最後一輛，其他兩輛掌握到現在依照行程在宜蘭那邊用餐。

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▲遊覽車撞蘇花公路山壁，公路總局緊急召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局表示，該事故車輛KAA-0853為騰龍通運有限公司所有，於107年1月出廠，最近一次檢驗日期110年1月19日，下次定檢日為111年1月17日，駕駛游○豪於89年3月30日取得職業聯結車駕照，車駕籍均正常，駕駛無違規紀錄未結，該公司已依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。

針對本次事故初步瞭解，游姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時19分，前1日(3月15日)駕駛時間為4時47分；公路總局已要求騰龍通運有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成臺北區監理所今日(3月16日)前往該公司全面安全查核，並將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，以確保該公司車輛之行車安全。

▲蘇花遊覽車事故車輛資料。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

本(3/16)日下午4時35分許於台9線114.7公里處發生騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車重大事故，該遊覽車含駕駛、導遊共45人，共計5人死亡、10人重傷、30人輕傷，分送蘇澳榮民醫院、羅東聖母醫院及羅東博愛醫院。公路總局及臺北區監理所於事故後立即成立「0316騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車事故緊急應變小組」應變處理，並派員分赴各醫院探視傷患，及成立一對一關懷小組，該遊覽車公司負責人已前往醫院慰問及發放慰問金(受傷2,000元、死亡5萬元)。

▲舊蘇花路段發生遊覽車撞山壁重大事故。（圖／記者游芳男翻攝）

觀光局表示，今日下午4時35分許，宜蘭縣蘇澳鎮台9線114.7K處發生遊覽車事故一案，經查該團為好視野旅行社接待之國旅團體（花蓮二日遊，共3車，130人，旅遊期間：110年3月15日至16日），隨團人員為蔡孟臻、鄭雅方、王思儀。

據旅行社通報，旅遊團發生事故的車輛為騰龍通運有限公司車號KAA-0853遊覽車，隨團人員鄭雅方。初步了解，本次事故計5人死亡（旅客溫○香、蔡○姚、陳○月、呂○禎，另1名尚待查證中），10人重傷、30人輕傷分送至羅東聖母醫院、蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院急救，事故原因尚待相關機關進一步調查釐清。

觀光局表示，本案旅行社已投保華南產物保險公司之旅行業責任保險（意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元）。旅行社目前已派員趕赴現場慰問及處理，本局已責請旅行社協助罹難者家屬給予必要協助，並應妥善照護旅客。另本局與旅行業商業同業公會全國聯合會已成立緊急應變小組協助旅行社處理後續事宜。

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