遊覽車撞山壁6死！駕駛滿臉血喊：完全踩不到煞車　現場自責淚崩

記者趙蔡州／綜合報導

舊蘇花115公里處16日下午發生嚴重事故，一輛遊覽車在舊蘇花115公里處撞上山壁，導致車輛的後半段車身全部爆開，車內包含駕駛、領隊及乘客等45人全數送醫，截至16日晚間8時已累計6人死亡。遊覽車游姓駕駛事後滿臉鮮血、表情驚恐地表示，事故發生的太快了，他完全踩不到煞車。

▲駕駛事後被抬上救護車送醫。（圖／記者許力方翻攝）

發生車禍的是新店區復興里里民，復興里當天正在舉辦里民活動，眾人乘坐遊覽車前往花蓮2天1夜旅遊，預計16日下午經舊蘇花（台9線）準備北返，不料在行經台9線115K處、連續過彎的下坡路段時，遊覽車疑似剎車失靈撞上山壁，除了遊覽車車體嚴重損毀外，甚至有乘客從破洞處噴飛出去。

肇事游姓駕駛事後表示，事故發生時他有踩剎車，但是剎車卻完全沒有反應，幾秒後就車子就撞上山壁了，看著車內大量旅客死傷，讓他在現場非常自責、不斷啜泣，一旁的隨車小姐看了不忍，一直安撫他，一直到送醫時，駕駛仍表示十分擔心，焦急追問醫護，「乘客怎麼了嗎？」。

▼肇事駕駛滿臉血表示，一切的都來的太快，完全踩不到煞車。（圖／翻攝畫面）

公路總局表示，該事故車輛KAA-0853為騰龍通運有限公司所有，於107年1月出廠，最近一次檢驗日期110年1月19日，下次定檢日為111年1月17日，駕駛游○豪於89年3月30日取得職業聯結車駕照，車駕籍均正常，駕駛無違規紀錄未結，該公司已依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。

針對本次事故初步瞭解，游姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時19分，前1日(3月15日)駕駛時間為4時47分；公路總局已要求騰龍通運有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成臺北區監理所今日(3月16日)前往該公司全面安全查核，並將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，以確保該公司車輛之行車安全。