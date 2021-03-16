遊覽車撞山壁5死！受傷乘客還原過程　驚曝：連續過彎車速很快

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

舊蘇花115公里處16日下午發生一起嚴重事故！一輛遊覽車行經該路段時不慎撞上山壁，後半段車身全部爆開，造成車上45人分別受到輕重傷，全部送醫救治，而其中有5人不幸因傷重宣告不治。車上乘客心有餘悸表示，事發當時遊覽車在連續過彎時車速非常快，一直到第三個彎道就發生車禍，而目前事故路段雙向無法通行，目前仍在搶救當中。

據了解，車上乘客是新北市新店區復興里的里民，這幾天在進行里民活動，但沒想到卻在16日下午回程途中，遊覽車疑似失控撞上山壁，造成車上45人分別受到輕重傷送醫，但其中5名乘客當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

其中一名林姓乘客僅受到輕傷，他事後心有餘悸表示，遊覽車在連續過彎時，車速非常快，「第三個彎的時候也很急，我就想說完了」，接著車身就失控撞上山壁，而巨大撞擊力道，導致車身左後側被撞出一個大洞，甚至還有乘客彈飛，而林姓乘客因緊抓前方座位才幸免於難。

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