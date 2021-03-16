逃過一劫！遊覽車撞山6死　他每次都跟團...這次「1原因」待在家

記者陳雕文／新北報導

一部遊覽車16日下午行經舊蘇花115公里處竟撞上山壁，車身後半段全爆開！車上45人分別受到輕重傷，其中6人傷重不治；據了解，出團的是來自新北市新店區復興里的里民，一名阿公牽著幼孫說，「原本都會跟要好的鄰居一起出遊，這次要帶孫子才沒跟團，沒想到好鄰居會發生意外」，話說完就落淚離去。

▲▼遊覽車撞山釀5死。（圖／記者游芳男翻攝）

稍早現場最新畫面曝光，只見車上不少受傷乘客在路旁躺一排，甚至還有人當場被甩飛進水溝，全身是血，畫面慘不忍睹；車上乘客是新北市新店區復興里的里民，原本是開心的2天一夜里民出遊，沒想到卻在16日下午回程途中，遊覽車撞上山壁，車上45人分別受到輕重傷送醫，其中6名乘客當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲遊覽車翻覆，民眾噴飛進水溝。（圖／地方中心翻攝）

目前事故路段雙向無法通行，事故現場必須等到檢察官進行處理，完畢後才能移動車輛。另外，宜蘭縣消防局長也已在現場，大型機具已在現場進待命中，預估晚上8點左右進行事故排除。

復興里的阿公表示，「鄰居間都熟識，過去里長也都會揪里民一同出遊，我幾乎都會跟，但現在我有2個念幼稚園的孫子要帶，所以這次的活動就沒參加，沒想到好鄰居會發生意外…」講著講著，他眼眶泛紅落淚，隨後牽孫子離開。

▼原本都會跟團的阿公，這次因為要顧孫子所以沒去，沒有想到熟識的鄰居出遊竟碰上意外，讓他很心疼。（圖／記者陳雕文翻攝）