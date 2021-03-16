42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死！好視野旅行社老闆趕抵現場

記者彭懷玉／台北報導

蘇花公路（台9線）114.7K東澳路段今下午4點多發生一起嚴重車禍，遊覽車後半段車身全爆開，造成至少10人重傷，而已知有5人死亡，且目前蘇花公路雙向中斷，現場仍在搶救中。該團是好視野旅行社的花蓮兩天一夜旅行團，旅行社表示，現在消防隊、救護車及公司老闆已趕抵現場，不過因為收訊不好，一直無法及時取得聯繫。

▲蘇花公路115K一遊覽車不慎撞山壁，不幸已有5人死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

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好視野旅行社表示，該團為兩天一夜的花蓮國旅團，團員年齡層多為50歲到70歲左右，兩天一夜行程有到太魯閣山月吊橋等知名景點，並入住花蓮理想大地，團費大約落在4000多元，旅客大約在半個月前預訂行程，不過，該旅行社並沒有官網，是新北市新店區復興里里長透過與老闆認識才預訂的行程。

▲山月吊橋。（圖／太管處提供）

好視野旅行社表示，受損遊覽車為騰龍通運，車號KAA-0853。該架事故遊覽車撞上山壁，預估10人以上受傷，警消已派遣救災人員前往。據了解，該遊覽車連同乘客、駕駛、領隊、販賣東西人員一共45人，目前已有5人失去生命跡象。

▲遊覽車蘇花撞山壁，現場留下很長一條剎車痕。（圖／翻攝臉書「爆料公社二社」）

公路總局表示，目前得知事故車輛為騰龍通運有限公司所有KAA-0853號營業遊覽大客車定檢及駕駛人游○豪資格均符合規定。該事故遊覽車車號為KAA-0853，2018年1月才出廠，過去有發生2件違規已結案，但無逾期檢驗紀錄。

公路總局南澳工務段段長陳鶴仁第一時間前往事故現場，他表示，受到這起事故影響，蘇花公路雙向阻斷中，目前以救人為第一優先。據了解，遊覽車駕駛稱是踩不到煞車，導致車體擦撞到山壁，造成車身左後方嚴重破損，但詳細事故原因還待警方了解。