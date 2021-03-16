LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

記者李佳蓉／綜合報導

舊蘇花115公里處16日下午發生一起嚴重事故！據悉，新北市新店區復興里里民活動回程途中，遊覽車不慎撞上山壁，而遊覽車後半段車身全部爆開，車上45人分別受到輕重傷，全部送醫救治，目前已釀5人不幸因傷重宣告不治，現場仍在搶救中。公路總局於晚間7點針對該起遊覽車重大事故緊急說明。

新北市新店區復興里里民活動回程途中，遊覽車卻疑似失控撞上山壁，造成車上45人分別受到輕重傷送醫，但其中5名乘客當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

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▲蘇花公路115K一遊覽車不慎撞山壁，不幸已有5人死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

公路總局南澳工務段段長陳鶴仁第一時間前往事故現場，他表示，受到這起事故影響，蘇花公路雙向阻斷中，目前以救人為第一優先。據了解，遊覽車駕駛稱是踩不到煞車，導致車體擦撞到山壁，造成車身左後方嚴重破損，但詳細事故原因還待警方了解。

據了解，車上包含遊客、司機、領隊在內共有44人，加上販賣物品的人員全車共有45人，而該活動為新北新店區復興里的里民活動，該活動本是要到花蓮進行兩天一夜的旅遊，沒想到卻於該處發生碰撞。警消獲報之後，於第一時間派遣多個分隊前往救援，並啟動大量傷患機制，目前現場仍在積極搶救當中。