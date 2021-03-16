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陸資工廠被砸紡織製衣業為主　A股公司在緬投資超10億美元

▲▼緬甸陸資工廠被放火。（圖／翻攝微博）

▲緬甸陸資工廠遭縱火。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

緬甸仰光多個工業區的工廠14日遭縱火和打砸，多數為中資企業或中緬合資企業，以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主，遭到波及的企業中不乏在大陸A股上市的公司，投資金額超過10億美元。大陸近兩年仍持續在緬投資建廠，數據顯示，累計投資超過1700億人民幣，金額僅次於新加坡，位列第二。

▲嘉欣絲綢為大陸絲綢產品龍頭企業之一，也是在緬甸有投資的A股上市公司。（圖／翻攝嘉欣絲綢官網）

▲嘉欣絲綢為大陸絲綢產品龍頭企業之一，也是在緬甸有投資的A股上市公司。（圖／翻攝嘉欣絲綢官網）

《證券時報網》報導，多家A股上市公司曾公告表示在緬甸投資業務，涉及總金額超過10億美元。上市公司嘉欣絲綢、江蘇國泰都曾公告表示，在緬甸開展服裝產業基地。此外，北方國際、華豐股份、創意信息、尚榮醫療也都曾表示計劃在緬甸投資或開展業務。

嘉欣絲綢為大陸最大的絲綢產品生產和銷售企業之一，主營高檔絲、綢、服裝等產品製造。對於此次事件的影響，公司證券部相關人員表示，「公司緬甸服裝生產基地受疫情影響還尚未正式運營，目前還處於基建中，人員也因為疫情的原因還沒到位，所以公司目前沒有受到緬甸事件的影響。」

此外，以承包國際工程為主的大陸北方國際，承攬7億美元的緬甸蒙育瓦萊比塘銅礦項目採購施工總承包項目。工作人員表示「公司在緬甸的辦事處就在仰光，但目前沒有受到影響，（承包工程）目前已經接近收尾階段，目前公司在緬甸沒有其他正在執行的工程項目。」

據了解，緬甸為大陸一帶一路戰略的合作夥伴之一，一直是大陸企業出海的重要投資標的。據緬甸投資委數據顯示，1988年至2018年9月30日，緬甸已累計吸引外資777.40億美元。其中，大陸對緬甸累計投資為202.44億美元，佔外資總額的26.04%，位居榜首。大陸近兩年仍持續在緬投資建廠，累計投資超過1700億人民幣，金額僅次於新加坡，位列第二。

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