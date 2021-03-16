想上天堂！她「聽真主的話」割喉獻祭5月兒　陪審團傻眼選項曝光

▲英國一名母親為了拯救世界、讓自己上天堂，竟將5個月大的兒子割喉獻祭。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國32歲的母親本扎因（Mariam Benzain）相信，將自己5個月大的兒子伊萊亞斯（Elias Biad）獻祭後，就可以拯救世界並讓自己上天堂，因此殘忍地將兒子悶死後，割斷了他的喉嚨。

綜合《太陽報》等外媒報導，去年7月22日上午9點30分，本扎因的丈夫伊拉瑪（Abdelilah Biad Elahmar）在工作中接到妻子的來電稱，自己剛剛聽從了真主的命令，將兒子伊萊亞斯「屠宰」獻祭。伊拉瑪立刻扔下手邊的工作衝回他們位於倫敦西北部的家，只見5個月大的伊萊亞斯倒在血泊之中，已失去生命徵兆。

Moroccan woman Mariam Benzain has appeared in court today charged with murder.



She slit the throat of her 5 week old son, almost decapitating him, “to sacrifice him because she had been told to by Allah”



“Allah made me do it & he is very happy”https://t.co/CQC5TBbi12 — Active-Patriot (@PatriotActive66) March 15, 2021

伊萊亞斯幾乎要被斷頭的屍身附近，有一把沾滿血跡的刀和母親的手機。房內一片混亂，他的床被翻了過來，而床上的羽絨被和枕頭都不見了。警察趕赴現場後，在花園內找到了盤腿而坐、滿手鮮血的本扎因。她隨後拿著血跡斑斑的羽絨被，面帶微笑地走進屋裡。

上午10點05分，伊萊亞斯被宣布死亡，屍檢結果顯示，這名嬰兒全身傷痕累累而且佈滿刀傷和淤青，他的死因是窒息。本扎因告訴警方，她當時聽到了真主的聲音，指示她殺死自己的兒子，這樣才能拯救世界，並且上天堂和先知默罕默德在一起。於是，這名母親殘忍地將兒子悶死，並割斷了伊萊亞斯的喉嚨。

BREAKING: North London mother, Mariam Benzain, charged with murder after five months old baby was found stabbed https://t.co/SwSiXV9LhK — PageOne.ng (@PageOne_NG) July 28, 2020

她在闡述事發經過時，在喉嚨做了一個切割的動作，還指著天空說「阿拉」。本扎因堅信自己無罪，而是為了人類的利益而行動。本扎因有長期的精神病史，悲劇發生後，精神科醫師判斷，她的精神疾病讓她產生殺死自己兒子的念頭，但她並不清楚，這樣做是錯的。伊拉瑪也表示，本扎因在殺人前一周變得十分古怪，吃得很少、睡得很少，手腳也十分冰冷，還常常禱告。

陪審團認為，儘管本扎因有著精神問題，但她仍需對謀殺的行為負部分責任。她在7月23日因被控謀殺，被押送至布朗茲非監獄（HMP Bronzefield Prison），並因為嚴重的精神並被轉移至醫院接受治療。此案在今年3月15日開庭，本扎因以精神錯亂為由否認謀殺，但承認殺害了自己的兒子。陪審團只能在「精神錯亂而無罪」和「責任減少而無罪」2項裁決中，選擇一項來做出判定。

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