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變態女生輔員共浴8童拍裸照！詭辯好奇size特大　父母男友助滅證

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲蕭姓女生活輔導員涉嫌強拍8名男童共浴裸照遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓女子在台北市某兒福單位擔任生活輔導員，利用先後與8名7歲到11歲男童同宿生活的機會，多次要求男童一起洗澡，再持手機闖入浴室拍攝男童們的裸照，直到有男童在性平課程吐露心事後，蕭女還辯稱是男童要她拍攝生活紀錄，她只是對其中1名男童的下體SIZE特別大感到好奇，台北地檢署16日依《兒少性剝削條例》起訴，建議法院從重量刑。

蕭女服務的兒福單位平常提供家庭支援不足、窮困、非行少年少女的短暫中途寄宿，收容的孩子們會被依性別分入不同「小家」，與生活輔導員共同，蕭女在2015年到2016年間，先後擔任2個小家的生輔員，共有8名男童先後接受蕭女輔導，因為蕭女身材壯碩，平時管教嚴厲，男童都不敢反抗。

檢方調查，蕭女在2015年6月開始，先是利用男童們欠缺性自主決定和判斷能力的機會，要求4名小家男童一起洗澡，然後闖入浴室，要求男童們在淋浴間內排排站著給她拍攝；7月間，蕭女又要男童們共浴，且不能關門，她就直接坐在門口拍照，隔年他又強行進入浴室拍攝男童共浴裸照。

▲▼少年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蕭女辯稱只是對其中1名男童下體大感到好奇，是男童要她幫忙拍照記錄生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到2019年10月間，這個兒福單位舉辦兩性平等課程，男童上課時提問，「被生輔員拍照可以嗎？」老師驚覺有異，趕忙問蕭女怎麼回事，蕭女否認強行拍照，辯稱是男童們要她幫忙紀錄生活，而她只對其中1名男童下體特別大感到好奇。

檢警獲報後前往蕭女住處展開搜索，查扣6張男童裸露下體的照片，將蕭女聲押禁見獲准後，蕭女卻透過律師轉告家人，檢查家中的舊手機、電腦硬碟檔案，蕭女男友因此另外建立資料夾「有問題的照片跟影片」，逐一檢視內容後，交給蕭女父母保管，蕭父把硬碟藏進茶葉罐，蕭母則試圖解鎖手機失敗後，藏進床下。

隔天檢警根據男童們的證詞，2度展開搜索，查扣相關硬碟和手機，除蕭女被檢察官起訴《兒童及少年性剝削防制條例》中，使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，並向法院請求從重量刑外，北檢另分案偵辦蕭女父母和男友所涉滅證罪，同時考慮追查蕭女委任律師是否有違反律師倫理規範情節。

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