沐浴乳輸了！同事推坑「便宜神物」用過回不去：每天急著回家洗澡

▲肥皂不只能洗手，也可以用來洗澡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃可昀／綜合報導

現代人洗澡大多使用沐浴乳，有些老一輩喜歡用「肥皂」來洗身體，清潔程度與洗後舒適度可能更加優秀！一名人夫最近嘗試用肥皂洗澡，意外發現效果非常好，「每天下班就是急著回家洗澡！」不僅洗得更香更乾淨，重點是「還很省錢！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，在他過去的認知裡，肥皂就是拿來洗手用的，從沒想過可以用來洗全身，直到同事近期一直推薦他用肥皂搭配浴巾起泡，用來洗身體非常好用，結果他不僅被同事推入坑，自己試過一次以後就瘋狂愛上洗澡，「我竟然覺得肥皂比沐浴乳好洗，更香，而且還省錢 ！」

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▲不少人覺得肥皂洗起來較乾淨。（圖／翻攝自爆怨公社）



許多肥皂愛好者也在底下留言，肥皂的清潔力確實更強，成分也比沐浴乳單純許多，「我已經脫離沐浴乳好久好久了(遠目)，我是用肥皂+搓澡巾，洗完超乾淨啊」、「曾經也有一段時間洗肥皂，真的洗的很乾淨，而且流汗比較不會臭」、「一塊12元可以用差不多一個月」、「用肥皂超省，我用一塊15元的皂來洗臉，直接取代199一瓶的洗面乳。」

不過，有些肥皂的起泡力比較弱，拿來洗身體的話可以搭配「起泡網」一起使用，稍微搓揉就會產生大量泡泡。網友指出，「大沐浴球或起泡網會更好用」、「我都直接放在起泡網裡面，可以用超久。」